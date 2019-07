“Boris in Downing Street is enige dat telt”: gespannen debat tussen Hunt en Johnson om Brits premierschap IB

10 juli 2019

02u35

Bron: Belga 0 In Groot-Brittannië zijn de twee favorieten voor de opvolging van Theresa May, Boris Johnson en Jeremy Hunt, gisterenavond op televisie met elkaar in debat gegaan. Het duel, dat in een gespannen sfeer verliep, werd gedomineerd door de brexit.

Huidig minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt was tijdens het gesprek bijzonder scherp voor zijn rivaal. Hij wilde onder andere weten of Johnson, die de scheiding er tegen oktober door wil hebben - mét of zonder akkoord - ontslag zou nemen indien dat plan niet lukt.

Aanvankelijk weigerde Boris Johnson op de vraag te antwoorden, maar uiteindelijk zei hij niet te zullen opstappen indien de Brexit opnieuw wordt uitgesteld. "Ik wil de EU er niet toe aanzetten om door het weigeren van een akkoord mijn ontslag uit te lokken", argumenteerde hij. "Boris in Downing Street, dat is dus het enige dat telt", was het cynische antwoord van Jeremy Hunt.

lees verder onder de foto:

Nog tijdens het debat zette Hunt vooral zijn kwaliteiten als onderhandelaar in de verf, terwijl Johnson hamerde op zijn voornemen om niet toe te geven aan Brussel. "Ik denk niet dat er een brexit zonder deal komt. Maar we willen wel zo'n brexit zonder deal voorbereiden om heel erg overtuigend over te komen" in de ogen van de 27, zei Johnson. En volgens de voormalige burgemeester van Londen zal het zelfs in het geval van een "no deal" nog wel meevallen met de kosten, "als we ons er maar op voorbereiden". Groot-Brittannië "heeft eerlijk gezegd nood aan een beetje optimisme. We zijn veel te defaitistisch geweest", besloot Johnson.

“Blind optimisme”

Zijn uitspraak was koren op de molen van Jeremy Hunt, die zijn concurrent er prompt van beschuldigde van “blind optimisme” zijn programma te hebben gemaakt. “Als we van de brexit een succes willen maken, moeten we geen blind optimisme aan de dag leggen, maar alle details begrijpen die ons kunnen leiden naar een akkoord dat het best bij ons land past”, aldus Hunt, verwijzend naar zijn tienpuntenplan in geval van een ‘no deal’. “Om te slagen in de brexit hebben we een leider nodig die ons door een grote constitutionele crisis loodst en dat betekent ook eerlijk zijn tegenover de mensen”, vervolgde hij.

lees verder onder de tweet:

Jeremy Hunt says he will not shut down Parliament whilst Boris Johnson refuses to rule anything out at this stage in the negotiations #ITVdebate pic.twitter.com/GYKcf9eAkU ITV News(@ itvnews) link

Rel over gelekte memo's

Naast de kwestie van de brexit ging het tijdens het duel ook over de politieke rel tussen de VS en Groot-Brittannië naar aanleiding van de gelekte memo’s waarin de Britse ambassadeur in Washington zware kritiek heeft op de regering-Trump. De vertrouwelijke verklaringen van ambassadeur Kim Darroch leverden Darroch zelf, maar bij uitbreiding ook Londen en Theresa May, forse verwijten op van president Donald Trump.

Nog voor de aanvang van het debat had Jeremy Hunt de tweets van Trump al “oneerbiedig en verkeerd” genoemd, en gezegd dat, als hij Johnson zou verslaan, ambassadeur Darroch op post blijft in Washington. Boris Johnson hield het op een veroordeling van de lekken en stelde een “zeer goede relatie” te hebben met het Witte Huis.

Jeremy Hunt says if he’s PM Sir Kim Darroch will stay in post until he’s due to retire, Boris Johnson declines to offer the same guarantee #ITVdebate pic.twitter.com/8LEitLqg42 ITV News(@ itvnews) link