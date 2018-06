"Bootongeluk voor Tunesische kust is zwaarste dit jaar" TTR

05 juni 2018

16u44

Bron: Belga 2 Het bootongeluk van afgelopen weekend voor de Tunesische kust is het zwaarste dit jaar. Dat zei Flavio Di Giacomo, de woordvoerder van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), vandaag aan het Duitse persagentschap dpa.

De boot met migranten vertrok zaterdagavond van de Tunesische Kerkenna-eilanden en kwam kort voor middernacht in moeilijkheden. "Het is het incident met de meeste doden en vermisten in de Middellandse Zee dat we dit jaar geregistreerd hebben", zei Di Giacomo in Rome.

De IOM gaat ervan uit dat 112 mensen om het leven gekomen zijn. Kort na het ongeval konden 60 lichamen geborgen worden. Van de minstens 180 opvarenden konden er 68 gered worden. Dat betekent dat 52 mensen vermist zijn. Volgens het Tunesische ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er 55 slachtoffers.

Op 9 januari en 1 februari van dit jaar deden zich ook al zware tragedies met bootvluchtelingen voor. Toen kwamen telkens 100 mensen om het leven. Die boten waren vertrokken uit Libië, de meest gebruikte route naar Italië. De laatste tijd vertrekken steeds meer boten echter vanop de Kerkenna-eilanden.