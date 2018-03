"Bommenlegger" opgepakt in Washington kv

27 maart 2018

20u19

Bron: Reuters, CBS 0 In de Amerikaanse staat Washington is een man gearresteerd die explosieve pakketjes naar Amerikaanse militaire bases en een CIA-kantoor in Washington, DC en Virginia zou gestuurd hebben. Dat deelt de FBI mee.

De 43-jarige Thanh Cong Phan werd gisteren gearresteerd in zijn woning in Everett, Washington, ongeveer twaalf uur nadat zijn bompakketjes werden afgeleverd. De man zal later vandaag voor de federale rechter in Seattle verschijnen.

Maandag kwamen vijf verdachte pakketjes toe op leger- en luchtmachtbasissen in Washington, DC en Virginia en aan het CIA-hoofdkantoor in Virginia. Ze werden verstuurd vanuit een postkantoor in de staat Washington. Legerbasis Fort McNair werd na aankomst van het pakketje geëvacueerd. Een ontmijningsteam onderzocht de levering en bevestigde dat er explosieve stoffen en een lont aanwezig waren.

De pakjes werden naar het FBI-laboratorium in Quantico, Virginia gestuurd. Volgens de FBI is het mogelijk dat er ook op andere plaatsen verdachte pakketjes werden afgeleverd.

FBI-woordvoerster Nicole Schwab deelt mee dat geen enkel pakketje tot ontploffing kwam.

Reuters meldt op gezag van een bron binnen de Amerikaanse inlichtingendiensten dat Phan in het verleden meermaals verwarde brieven naar politici stuurde en vermoedelijk kampt met psychische problemen. Er wordt niet uitgegaan van een terreurdaad.