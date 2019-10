“Bomcycloon”: zware storm boven het noordoosten van de Verenigde Staten ADN

17 oktober 2019

16u12

Bron: Belga 4 Delen van de oostkust van de Verenigde Staten hebben te maken gehad met een zware storm. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen en wat de eventuele schade is. In Amerikaanse media waarschuwen experten voor een zogeheten “bomcycloon”.

Volgens het portaal 'poweroutage.us' zaten op bepaalde momenten meer dan 430.000 gezinnen in acht deelstaten tijdelijk zonder stroom. In Massachusetts alleen al, waar de storm elektriciteitskabels beschadigde en bomen ontwortelde, waren zo’n 194.000 gezinnen getroffen.

Ook de oostelijke stad New York is getroffen door hevige rukwinden en langdurige regen. Op de luchthavens van de stad kwam het tot vertragingen, maar de vliegoperaties zijn niet opgeschort.

Op de luchthaven van Boston zijn volgens de krant Boston Globe windsnelheden tot 110 kilometer per uur opgemeten, in de stad Provincetown was dat meer dan 140 km per uur.



De Amerikaanse weerdienst voorspelt ook morgen nog hevige regenval en rukwinden in het noordoosten van het land. Meteorologen waarschuwen dat de storm een ‘bomcycloon’ wordt, zo genoemd omdat de luchtdruk zo snel als een bom daalt en daardoor nog in kracht zal toenemen.

Over 400,000 customers are without power this morning as a #BombCyclone lashes the Northeast. https://t.co/npfowc0AM2 pic.twitter.com/QqJvZYv4b7 The Weather Channel(@ weatherchannel) link