"Bolsonaro dreigt minister van Volksgezondheid te ontslaan"

29 maart 2020

17u12

Bron: The Guardian 12 De Braziliaanse president Jair Bolsonaro zou de minister van Volksgezondheid, Luiz Henrique Mandette, gewaarschuwd hebben om zijn aanpak in de strijd tegen Covid-19 niet te bekritiseren. Indien Mandette dat toch doet, dan volgt zijn ontslag. Dat bericht de krant Estado de São Paulo. Eerder deed Bolsonaro het coronavirus af als “een fantasie”, vergelijkbaar met “een klein griepje”.

Bolsonaro kreeg veel kritiek nadat hij dinsdag opriep om het normale leven opnieuw op te nemen en af te zien van de quarantainemaatregelen die in sommige deelstaten gelden. Regionale politici die maatregelen nemen tegen het virus maken zich schuldig aan “een misdrijf”, zei de Braziliaanse president dinsdag. Ook noemde hij de angst voor het virus “hysterisch”.

De grote paniekzaaiers zijn vooral de media, vindt Bolsonaro. “Negentig procent van ons zal geen symptomen hebben bij een besmetting. In mijn geval, vanwege mijn achtergrond als atleet, zou ik mij geen zorgen moeten maken bij een besmetting. Ik zou niets voelen of in het ergste geval zou het een beetje zoals een griep of een verkoudheid zijn”, luidde het.

De minister van Volksgezondheid, Luiz Henrique Mandetta, vindt net als veel andere Brazilianen dat Bolsonaro het probleem bagatelliseert. De minister zou naar verluidt de extreemrechtse leider van Brazilië hebben laten weten dat hij geen andere keuze heeft dan hem publiekelijk te bekritiseren als hij bij zijn standpunt blijft. Bolsonaro laat zich echter niet de les spellen. Hij dreigde ermee om Mandetta te ontslaan als hij commentaar zou uiten op zijn aanpak, zo meldt de Braziliaanse krant op basis van anonieme bronnen.

Volgens cijfers van Johns Hopkins University & Medicine stierven in Brazilië 117 mensen aan de gevolgen van het coronavirus. In totaal gaat het om 3.904 besmettingen.