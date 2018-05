"Boem, de volgende": ex-president Hollande noemt toneeltje van Trump over terreur in Parijs "beschamend en obsceen" ADN

05 mei 2018

21u39

Bron: ANP 0 In Frankrijk wordt boos gereageerd op de toespraak van de Amerikaanse president Donald Trump bij wapenlobby NRA. Hij speelde na hoe terroristen hun gijzelaars ombrachten in concertzaal Bataclan. "Beschamend en obsceen", oordeelt François Hollande, die tijdens de aanslagen in 2015 president was van Frankrijk.

Trump wilde de boodschap overbrengen dat de bloedige aanslag in Parijs anders had kunnen aflopen als iemand in de zaal een vuurwapen had gehad. Hij schetste daarbij hoe de extremisten "de tijd namen'' voor het doodschieten van hun slachtoffers. "Boem, de volgende'', riep de president herhaaldelijk, terwijl hij een pistoolgebaar maakte met zijn hand.

De uitspraken van de president vielen slecht in Frankrijk. Naast Hollande uitte ook de Parijse burgemeester Anne Hidalgo stevige kritiek. Ze noemde het optreden van Trump "minachtend en onwaardig".

Les propos honteux et les simagrées obscènes de Donald Trump en disent long sur ce qu’il pense de la France et de ses valeurs. L’amitié entre nos deux peuples ne sera pas entachée par l’irrespect et l’outrance. Toutes mes pensées vont aux victimes du 13 novembre. François Hollande(@ fhollande) link

La mise en scène des attentats de 2015 par le Président #Trump est méprisante et indigne. Fluctuat nec mergitur. Anne Hidalgo(@ Anne_Hidalgo) link