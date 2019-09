"Boeing treft eerste schikkingen na crash Lion Air" tvc

25 september 2019

19u11

Bron: Belga 1 De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing heeft de eerste rechtszaken geschikt die door familieleden van slachtoffers van de vliegtuigcrash met een Boeing 737 MAX van Lion Air waren aangespannen. Volgens hun advocaat krijgen de families van de slachtoffers ieder minstens 1,2 miljoen dollar.

Het bedrag van 1,2 miljoen geldt voor een slachtoffer die geen partner of kinderen heeft. Zijn die er wel, dan valt het bedrag hoger uit. Ook leeftijd en de levensverwachting van de slachtoffers speelt mee. Elf van de zeventien zaken zouden met deze schikking afgedaan zijn. Boeing heeft geen aansprakelijkheid erkend als onderdeel van de schikking.

In totaal staan er zo'n 55 rechtszaken op de rol in Indonesië. Het vliegtuig van Lion Air stortte eind oktober kort na de start neer in zee. Daarbij kwamen alle 189 inzittenden en bemanningsleden om het leven. Behalve door nabestaanden van slachtoffers van de Lion Air-crash, is Boeing ook aangeklaagd door families van slachtoffers van een neergestort vliegtuig van Ethiopian Airlines in maart, waarbij 157 mensen om het leven kwamen. Daarbij gaat het om ongeveer honderd rechtszaken.

Als gevolg van de twee ongelukken staan alle 737 MAX-toestellen al maanden aan de grond. Een veiligheidssysteem dat de neus naar beneden drukte, bleek de oorzaak van beide ongevallen. Boeing heeft de software van het toestel geüpdatet, maar de vliegtuigen zijn nog niet goedgekeurd door toezichthouders.