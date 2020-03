“Boeing ontdekt fout in bekabeling 737 MAX-vliegtuigen” ttr

09 maart 2020

14u52

Bron: anp 0 Boeing moet van de Amerikaanse luchtvaarttoezichthouder FAA de bekabeling van de 737 MAX aanpakken. Door een fout is er een kans op kortsluiting die mogelijk fatale gevolgen kan hebben, schrijft persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. De FAA bracht Boeing op de hoogte van zijn beslissing.

Boeing had de fout zelf ontdekt, maar meende dat het niet nodig was de bekabeling aan te passen. Bij een vorige versie van de 737 liep de bekabeling op dezelfde manier en daar is nog nooit iets mee misgegaan, was het argument van de vliegtuigbouwer. De FAA stelde echter dat de bekabeling niet aan de vereisten voldoet.

Als Boeing de bekabeling van alle geproduceerde toestellen van de 737 MAX moet aanpassen wordt dat een kostbare operatie. Het verleggen van de kabelbundels is veel bewerkelijker dan het aanpassen van de software, wat Boeing al moet doen bij al die kisten.

De 737 MAX staat al een jaar aan de grond na twee dodelijke vliegongelukken binnen enkele maanden van elkaar. Het laatste ongeluk in Ethiopië werd veroorzaakt door foutieve software in het vliegtuig, hebben Ethiopische onderzoekers bekendgemaakt.