"Boeing komt binnen tiental dagen met software-update voor 737 MAX-vliegtuigen" TT

15 maart 2019

17u20

Bron: Belga 0 De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing zal binnen een tiental dagen een software-update lanceren voor de 737 MAX-toestellen. Dat heeft het Franse persagentschap van twee bronnen nabij het dossier vernomen.

Het zou gaan om een update van het "Maneuvering Characteristics Augmentation System" (MCAS), dat moet vermijden dat het vliegtuig in overtrek gaat.

De ontwikkeling van de software loopt al enkele maanden, sinds het systeem na de crash van een Lion Air-vliegtuig in Indonesië in oktober vorig jaar onder vuur was komen te liggen. Bij die crash kwamen 189 mensen om het leven. Volgens onderzoekers drukte de boordcomputer de neus van het toestel automatisch opnieuw naar beneden, terwijl de crew probeerde die naar boven te sturen.

De software-update is niet rechtstreeks gelinkt aan de tweede crash van een 737 MAX, afgelopen zondag in Ethiopië. De omstandigheden daarvan zijn nog niet bekend, al vertoont die overeenkomsten met de Lion Air-crash.