“Boeing hield belangrijke info 737 achter”

18 oktober 2019

20u34

Bron: ANP - Bloomberg 0 Een hooggeplaatste piloot van vliegtuigmaker Boeing had al in 2016 technische aanmerkingen op het gewraakte 737 MAX-toestel, dat vanwege twee crashes al maanden aan de grond staat. Toch kreeg de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA de betreffende documenten pas deze week onder ogen, meldt Bloomberg. De toezichthouders verwijten Boeing dat het bedrijf niet eerder aan de bel trok.

Het gaat om een berichtenuitwisseling tussen twee piloten die bij de certificering van het toestel betrokken waren. De aanmerkingen bleven jarenlang onopgemerkt. Boeing zou ze maanden terug pas hebben ontdekt. Dat de vliegtuigmaker daarna niet meteen met de FAA contact opnam, is de toezichthouders een raadsel.



De twee vliegtuigongelukken, in Indonesië en Ethiopië, zijn vermoedelijk het gevolg van een veiligheidssysteem dat de neus naar beneden bleef drukken doordat een sensor niet goed werkte. De aanmerkingen die nu naar buiten zijn gekomen, gingen over hetzelfde systeem.



Beleggers reageerden geschrokken, omdat een en ander zou kunnen betekenen dat Boeing de autoriteiten heeft misleid. Op de beurs in New York verloor de vliegtuigbouwer vrijdag tussentijds bijna 5 procent van zijn waarde.

