"Bodyshaming": Italiaanse krant krijgt kritiek voor manier waarop ze Maggie De Block omschrijft

21 april 2020

21u28

Bron: Affari Italiani, Dissapore, Twitter 18 “Seksistisch! Beschamend! Bodyshaming!” Een Italiaanse krant krijgt bakken kritiek op de kop bij een artikel over de Belgische coronacijfers. Bij het artikel staat een foto van onze minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). “Ministro da 140 kg”, staat erbij. “Excuses zijn op zijn plaats”, vinden veel lezers.

De blunder gebeurde afgelopen vrijdag bij de online krant Affari Italiani uit Milaan. Die kreeg meteen bakken kritiek over zich heen op sociale media, nadat het artikel daar gedeeld werd. “Dit is beschamend”, klinkt het. “De fysieke gestalte van een minister heeft niets te maken met het beleid”, is een commentaar die veel terugkomt. “Ik vind dat degene die Affari Italiani leidt zich op zijn minst moet verontschuldigen”, luidt het ook.

Respectloos

“Dit is respectloos”, verontschuldigt nog iemand anders zich via Twitter bij Maggie De Block. “Maar we zijn niet allemaal zo in Italië. Verlies de hoop in ons niet.”

De krant verwijderde het artikel, maar via sociale media is het wel nog steeds te vinden. Volgens het medium Dissapore kreeg de Italiaanse minister van Landbouw Teresa Bellanova in de plaatselijke pers ook al te maken met ongepaste commentaren over haar uiterlijk.

La fatphobia non esiste pic.twitter.com/0dDSeeFAbe sof(@ SofiaShoe) link

