“Bloomberg overweegt Hillary als running mate” mvdb

15 februari 2020

23u05

Bron: Drudge Report 0 Oud-burgemeester van New York en miljardair Michael Bloomberg overweegt Hillary Clinton als zijn running mate, zo meldt de rechtse invloedrijke nieuwssite Drudge Report. Bloomberg mengt zich pas in de strijd voor de Democratische nominatie bij Super Tuesday volgende maand.

Clinton haalde in 2016 drie miljoen stemmen meer dan huidig president Donald Trump, maar verloor door het kiessysteem. Een tandem met Bloomberg zou erg nefast zijn voor Trump, te meer omdat Bloomberg en Clinton ook een deel van het Republikeins kiespubliek aanspreken.

Bloomberg pompt honderden miljoenen in zijn campagne, wat resulteert in tv-spotjes aan de lopende band. De zeventiger doet pas voor het eerst mee op Super Tuesday (3 maart), wanneer in 14 staten Democratische voorverkiezingen worden gehouden. De oud-burgemeester overweegt om zijn officiële woonplaats New York in te ruilen voor zijn villa’s in Florida of Colorado. Een president en een vicepresident die in dezelfde staat wonen is naar Amerikaanse maatstaven ‘not done’. Met een verhuis naar Florida of Colorado is dat probleem van de baan.