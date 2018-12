"Blijf met je handen van onze dochters af”: Rotterdammers op straat na recente moorden op drie jonge vrouwen Els Kamsteeg HA

30 december 2018

10u01

Bron: AD.nl 0 Honderden mensen hebben gisterenavond in het centrum van Rotterdam een stille mars gehouden om te protesteren tegen geweld tegen vrouwen. Directe aanleiding voor de optocht was de recente gewelddadige dood van drie jonge vrouwen: Humeyra Ergincanli (16), Sarah Papenheim (21) en Bianca van Es (29). Zij werden deze maand allemaal gedood in Rotterdam.

Humeyra Ergincanli werd eerder deze maand doodgeschoten op school in Rotterdam. De Amerikaanse Sarah Papenheim kwam om het leven nadat ze door een kotgenoot werd neergestoken in haar studentenkamer. Begin deze maand werd ook het levenloze lichaam van Bianca van Es aangetroffen in een woning in de Nederlandse stad. Haar ex-vriend werd aangehouden als verdachte in de zaak.

De drie afzonderlijke incidenten hebben een gevoelige snaar geraakt bij onze noorderburen: 500 tot 700 mensen trokken gisteren de straat op om te protesteren. Veel deelnemers, mannen én vrouwen, droegen een wit lintje, het internationale symbool tegen geweld tegen vrouwen.



“Drie heel verschillende, trieste verhalen, die met elkaar gemeen hebben dat ze zich in de relationele sfeer afspeelden”, zegt Marianne Vorthoren, directeur van de islamitische organisatie Spior, medeorganisator van de optocht.

“Wij voeren al jaren een strijd tegen geweld tegen vrouwen, maar helaas is dat dus niet genoeg. Rotterdam spreekt zich uit: blijf met je handen van onze dochters af. We zijn hier om te laten zien dat er een grens is bereikt, maar ook om ons medeleven te tonen aan de nabestaanden.”

Vermoord zusje

Gilliard Soares Rodrigues is een van die nabestaanden. Hij is de broer van Graciëla (21), die in september vorig jaar werd doodgestoken. Haar lichaam werd in een greppel teruggevonden. De ex-vriend van het meisje wordt verdacht van de moord. “Ik ben hier natuurlijk voor mijn zusje, maar ook voor alle mensen die zoiets hebben meegemaakt”, zegt Rodrigues.

Ook student Damon de Greve liep samen met zijn vriendin Amber Endhoven mee in de stoet. Het koppel vindt het belangrijk om op deze manier een signaal te geven. “Dit is allemaal in onze stad gebeurd en dan komt het toch wel erg dichtbij. Er is nu een punt bereikt waarop wij met z’n allen moeten zeggen: zo kan het niet verder. Dit geweld tegen vrouwen mag geen trend worden.”

De Rotterdamse Annemarie Kruit is vooral blij dat er ook veel mannen meeliepen in de stille mars. “Wij vrouwen zijn niet het probleem”, zegt Kruit. “Het zijn de mannen die moeten emanciperen.”

Concrete actie

Voor het stadhuis werd de stoet opgewacht door burgemeester Aboutaleb die de deelnemers vertelde dat er weken zijn dat hij wel vier keer per dag een contactverbod moet opleggen aan gewelddadige Rotterdammers. “Daar word ik soms erg moedeloos van”, aldus de burgemeester. Hij roept op tot concrete actie.

“Deze stoet is geboren uit een zee van verdriet, maar het zou mooi zijn als er uit uw midden een groepje, samen met wat raadsleden en een wethouder, rond de tafel zou gaan zitten. Zo kunnen we met elkaar verder verzinnen wat we nóg meer zouden kunnen doen tegen geweld tegen vrouwen. En over een jaar spreken we elkaar weer, want hier mag het natuurlijk niet bij blijven.”