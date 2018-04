"Blijf met je handen van mij af!", schreeuwt jongen (7) terwijl leraar hem aan benen uit bus sleurt

sam

19 april 2018

16u15

Bron: Huffington Post 1 In de Verenigde Staten is ophef ontstaan over een video van een leraar die een leerling van een bus sleept. De man grijpt het kind vast aan de benen en trekt het zo naar buiten.

Het incident gebeurde op 12 april bij de Robert R. Church Elementery School in Memphis, Tennessee. "Een ouder van een kind op de school nam vrijdag contact met me op en zei dat ze een video had waarop een leraar mijn zoon uit de schoolbus sleurt", vertelt moeder Kimberly Hardin aan WHBQ. "Haar zoon filmde het."

Gevecht

Volgens de scholengroep was de leraar net tussenbeide gekomen in een gevecht vooraleer de camera begon op te nemen. Het kind dat wordt vastgegrepen was volgens de moeder niet betrokken in het gevecht. "Blijf met je handen van mij af!", schreeuwde het spartelende jongetje, dat nog riep om zijn moeder.

Hersenschudding

De vrouw beweert dat de school haar ook pas dagen later vertelde over het incident. Ze zegt dat haar zoon ernstige verwondingen opliep en niet meer naar school wil. "Hij had een hersenschudding en blauwe plekken op zijn rug", vertelt Hardin.

Onderzoek

De school laat weten dat het incident wordt onderzocht. "We nemen eender welke melding rond veiligheid van leerlingen heel ernstig en hebben dit incident onmiddellijk gemeld aan de bevoegde autoriteiten. Volgens de standaardprocedure is de werknemer van de school gehaald terwijl de zaak wordt onderzocht."