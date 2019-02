‘Blackface’, moonwalken en aanranding... Wat is er aan de hand bij politieke top van staat Virginia? kv

Bron: Reuters, The Guardian 0 Het is het ene politieke schandaal na het andere in de Amerikaanse staat Virginia. De voorbije week doken foto’s op waarop zowel de gouverneur als de minister van Justitie met zwart geschminkt gezicht staan - ook gekend als “blackfacing”, iets wat in de VS als erg racistisch wordt beschouwd. Nu wordt de vicegouverneur door twee vrouwen beschuldigd van aanranding en verkrachting.

De Democraten staan in het oog van de storm in de Amerikaanse staat Virginia. Justin Fairfax, de Democratische vicegouverneur van de staat, ontkende vorige week al beschuldigingen dat hij in 2004 een medestudente zou aangerand hebben. Nu komt ook een andere vrouw met het verhaal naar buiten dat ze in 2000 door de man verkracht werd toen ze samen school liepen aan de Duke University.

De vrouw zou niet uit zijn op een schadevergoeding, maar handelt “uit een sterk gevoel van burgerplicht” en hoopt dat Fairfax ontslag zal nemen. Volgens de advocaten was Fairfax’ aanval op Watson “agressief en met voorbedachte rade” en was het duo destijds wel “bevriend, maar geen koppel”.

Volgens Fairfax gaat het om leugens. De man beweert dat hij “zich nooit aan iemand heeft opgedrongen” en eist een “volledig onderzoek van deze onbewezen en valse beschuldigingen”. “Ik zal mijn goede naam zuiveren en ik heb niks te verbergen”, aldus de politicus, die spreekt van een smeercampagne tegen hem. “Ik neem geen ontslag”, zei hij verder nog.

Blackface #1

Fairfax is de eerste in lijn om gouverneur en partijgenoot Ralph Northam op te volgen. Die krijgt momenteel het vuur aan de schenen om een foto uit zijn jaarboek uit 1984 toen hij geneeskunde studeerde. Op die foto zijn twee mensen te zien: één in blackface, een andere met het typische uniform van de extreem racistische organisatie Ku Klux Klan. Northam ontkent echter dat hij zelf op de foto staat, maar geeft wel toe dat hij zich ooit zwart schminkte om Michael Jackson te imiteren en deelde gelijk mee dat hij in navolging van de zanger best goed kon ‘moonwalken’. Daarnaast moest hij toegeven dat zijn bijnaam aan de unief ‘coonman’ was - een racistische benaming. Hij kon niet verklaren waarom hij die bijnaam had.

Blackface #2

Enkele dagen later kwam minister van Justitie Mark Herring, eveneens een Democraat, zelf met het nieuws dat hij als negentienjarige “blackface” op een foto staat met vrienden, omdat ze zich voor een feestje verkleed hadden als rappers. Herring is na Fairfax de volgende in rij om de gouverneursfakkel over te nemen.

Crisis

Als de drie Democraten uiteindelijk alle drie beslissen om op te stappen, dan wordt Marvin Kirkland ‘Kirk’ Cox, de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, gouverneur en verliezen de Democraten bijgevolg hun controle over de staat.

Het zijn echter niet alleen Democraten die de wind van voren krijgen in Virginia. Donderdag kwam immers aan het licht dat Tommy Norment, de Republikeinse meerheidersheidsleider in de senaat van Virginia, in 1968 redacteur was van zijn jaarboek aan het Virginia Military Institute. Daarin stonden foto’s van studenten in ‘blackface’ en een hele reeks racistische uitspraken over Afro-Amerikanen, joden en Aziaten.