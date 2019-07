“Blaaskaak”: Trump maakt Britse ambassadeur opnieuw met grond gelijk op Twitter KVDS

09 juli 2019

15u05 0 Buitenland De Amerikaanse president Donald Trump heeft de Britse ambassadeur in Washington DC opnieuw aangevallen op Twitter. Hij verweet de man “gek” te zijn, “erg dom” en “een blaaskaak”.

De rel tussen de Verenigde Staten en Groot-Brittannië begon enkele dagen geleden, nadat de krant The Mail on Sunday berichtte over een reeks geheime memo’s die ze had ingekeken. Daarin noemde de Britse ambassadeur in de VS Jim Darroch president Trump “onbekwaam” en “disfunctioneel”. Hij zei ook dat hij verwachtte dat het presidentschap van Trump zou eindigen in schande.

Onthulling

Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken nam het meteen voor Darroch op na de onthulling. “We betalen onze ambassadeurs om oprecht te zijn en ministers een eerlijke, onverbloemde beoordeling te geven van de politieke situatie in de landen waar ze gevestigd zijn”, klonk het. De Britse regering zei wel dat ze een onderzoek zou instellen naar het lek richting The Mail on Sunday.





Trump liet het zich niet zeggen en haalde meteen uit naar Darroch. “De ambassadeur heeft het Verenigd Koninkrijk geen dienst bewezen”, verklaarde hij onder meer aan de pers. “We zijn geen grote fan van die man. Ik kan dingen over hem zeggen, maar ik ga er me niet druk om maken.”

Later verklaarde hij op Twitter dat zijn administratie geen contact meer zou onderhouden met de ambassadeur en dat de volgende administratie de man beter zou vervangen. Hij haalde ook opnieuw uit naar premier Theresa May voor de manier waarop ze de brexit had aangepakt.

Schepje bovenop

Vanmiddag deed hij daar nog een schepje bovenop, met een ware scheldtirade aan het adres van Darroch. “De gekke ambassadeur die het Verenigd Koninkrijk opgedrongen heeft aan de Verenigde Staten is niet iemand waar we blij mee zijn, een erg domme man. Hij zou beter met zijn land praten en met premier May over de mislukte brexitonderhandelingen in plaats van zich druk te maken over mijn kritiek daarop. Ik heb aan Theresa May gezegd hoe ze het moest aanpakken, maar ze heeft het op haar eigen domme manier gedaan. Het is haar dan ook niet gelukt. Een ramp!” (lees hieronder verder)

The wacky Ambassador that the U.K. foisted upon the United States is not someone we are thrilled with, a very stupid guy. He should speak to his country, and Prime Minister May, about their failed Brexit negotiation, and not be upset with my criticism of how badly it was... Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

“Ik ken de ambassadeur niet, maar er is mij verteld dat hij een blaaskaak is. Zeg hem maar dat de VS met voorsprong de beste economie en het beste leger ter wereld hebben. En ze worden alleen maar groter, beter en sterker. Bedankt meneer de president.”

Ondanks de hetze laat de Britse regering haar topdiplomaat niet vallen. “Sir Kim kan rekenen op de volledige steun van de premier”, aldus de woordvoerder van Theresa May.