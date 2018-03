"Bizarre moordzaak Kim Wall is een nationale obsessie geworden" Peter Groenendijk

03 maart 2018

13u51

Bron: AD 0 Deze week staat de Deense uitvinder Peter Madsen voor de rechter voor de gruwelijke moord op Kim Wall. Denemarken hunkert naar het proces. "Het is een nationale obsessie geworden."

"Weet je hoe erg het is?", zegt Lone Theils. "In de afgelopen zes maanden heb ik geen enkel gesprek langer dan vijf minuten gehad waarin het níet over deze zaak ging." Theils, succesvol thrillerauteur, is mateloos gefascineerd door de moord op journaliste Kim Wall - net als elke andere Deen, zegt ze. "Met wie je ook praat, waar het ook over gaat: voor je het weet, gaat het gesprek weer over Peter Madsen. Elke dag is er wel een nieuwtje in de zaak waar alle media mee uitpakken. We zijn totaal geobsedeerd geraakt."



Denemarken is in de ban van de gruwelijke en bizarre moord op Kim Wall. Al zeven maanden lang, vanaf het moment dat de jonge journaliste vermist raakte na een tochtje met de duikboot van uitvinder Peter Madsen. Vanaf komende donderdag verschijnt hij voor de rechter, in een proces dat antwoord moet geven op de vele vragen waar Denemarken mee worstelt. "Ik doe al 20 jaar verslag van misdaadzaken", zegt radiojournalist Trine Maria Ilsoe, die werkt voor de Deense publieke omroep. "Maar zo’n gekte als nu heb ik nog nooit meegemaakt."

Excentrieke uitvinder

Tot 11 augustus 2017 kennen de meeste Denen Peter Madsen als een excentrieke, gedreven uitvinder. Een man die op eigen kracht een onderzeeboot wist te bouwen, de grootste particuliere duikboot ter wereld, en na die slijtageslag gewoon aan een nog waanzinniger avontuur begon: de bouw van een eigen raket. Er worden documentaires en boeken over hem gemaakt, die zijn status als revolutionaire alleskunner versterken.



Dat beeld begint te kantelen als Madsen op een zondagmorgen uit het water moet worden gered, nadat zijn beroemde duikboot is gezonken en hij ternauwernood heeft kunnen ontsnappen. De 30-jarige journalist Kim Wall, met wie hij aan boord was, zegt hij voor het zinken aan wal te hebben gezet. Maar van Wall ontbreekt ieder spoor. "Het voelde meteen als een thriller", zegt journalist Ilsoe. "Zat ze nog in die gezonken onderzeeër? En hoe lang kan een mens daarin overleven? Elk journaal opende met de zaak, dagenlang. En toen moest het eigenlijk nog beginnen."

