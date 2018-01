'Bin Laden van India' aangehouden na vuurgevecht met politie EB

22 januari 2018

13u12

Bron: ANP 0 Een man die wordt beschuldigd van een reeks aanslagen in India, waardoor 56 mensen om het leven kwamen, is vandaag in New Delhi aangehouden. Abdul Subhan Qureshi, die bekendstaat als de 'Bin Laden van India', werd opgepakt na een kort vuurgevecht met de politie. Hij gold als de meest gezochte terrorist van het land.

Qureshi zat jarenlang ondergedoken in Nepal en Saudi-Arabië, maar keerde in 2015 terug naar India om te proberen het islamitische terreurnetwerk SIMI nieuw leven in te blazen, meldt de Indiase zender NDTV.

De man wordt ervan beschuldigd in 2008 21 bommen te hebben geplaatst op drukke markten, busstations en in de ziekenhuizen waar de gewonden van de aanslagen werden behandeld.