“Bill Cosby vermaakt zich prima in de gevangenis” ADN

13 februari 2019

06u15

Bron: ANP 0 Volgens de advocaat van Bill Cosby, Andrew Wyatt, gaat het “helemaal prima” met de gevallen acteur die momenteel achter tralies zit vanwege een misbruikzaak. Cosby ontkent nog altijd in alle toonaarden dat hij iets verkeerd gedaan heeft en maakt er ondertussen het beste van in de gevangenis, meldt Page Six.

Cosby zit een gevangenisstraf uit tussen de 3 en 10 jaar, nadat hij schuldig werd bevonden aan een geval van seksueel misbruik uit 2004. Cosby is binnen de Pennsylvania Prison inmiddels verhuisd naar een normale afdeling, waar hij een eigen cel heeft. Hiervoor zat hij 4 maanden op een speciale, afgezonderde afdeling.

“Sterke man”

"Gezien de omstandigheden doet hij het ontzettend goed. Hij heeft zich hier ook goed op voorbereid en is mentaal erg sterk. Het is sowieso een hele sterke man”, aldus Andrew Wyatt. De advocaat liet zich ook ontvallen dat Cosby gestopt is met het drinken van koffie en eten van brood in de gevangenis. "Dat is grappig, want hij probeert al 55 jaar te stoppen met koffie drinken, maar kennelijk was dit nodig om hem zo ver te krijgen."

De advocaat van 'Dr. Huxtable' is overigens de enige persoon die bij de voormalig ‘Cosby Show’-ster op bezoek mag. Cosby wil zijn vrouw, kinderen en verdere familieleden niet blootstellen aan de wereld tussen gevangenismuren.

Beroep

Cosby’s woordvoerder meent dat de acteur zichzelf ziet als “een politiek gevangene, net als zijn helden Martin Luther King en Nelson Mandela”. Zijn advocaten zijn de procedure gestart waarmee ze in beroep gaan tegen de veroordeling van de komiek.