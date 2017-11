"Bill Clinton opnieuw beschuldigd van seksueel wangedrag door vier jonge vrouwen" ep

18u05

Bron: Daily Mail 1 EPA De voormalige Amerikaanse president Bill Clinton heeft al lang de reputatie van een rokkenjager te zijn. Bill Clinton (71) mag zich aan nieuwe klachten over seksueel misbruik van vier vrouwen verwachten. Dat hebben bronnen dichtbij de Amerikaanse Democratische Partij gemeld. De nieuwe beschuldigingen tegen de voormalige president stammen uit de periode nadat hij het Witte Huis in 2001 verliet, dat meldt de Britse krant Daily Mail. Het is niet de eerste keer dat hij van seksueel wangedrag beticht wordt.

De advocaten die de vrouwen vertegenwoordigen hebben Clinton verwittigd dat ze vier verschillende rechtszaken tegen hem aan het voorbereiden zijn. De verdediging van de slachtoffers vragen een groot bedrag zodat hun cliënten hun mond houden. In de jaren 90 heeft de voormalige Amerikaanse president 850.000 dollar betaald als schikking in een rechtszaak over seksuele intimidatie aangespannen door Paula Jones, zij werkte toen voor de staat Arkansas. De onderhandelingen in de nieuwe rechtszaken zouden in een kritische fase zitten. Als die spaak lopen, dan zouden de vier vrouwen hun beschuldigingen naar buiten brengen in een persconferentie.

Wie zijn de slachtoffers?

Het zou gaan over incidenten die meer dan 10 jaar geleden plaatsvonden. Clinton werkte toen voor Ron Burkle, een investeerder met de reputatie van een playboy. Clinton hielp Burkle bij het uitbouwen van zijn zakenimperium, hij reisde de wereld rond in het gezelschap van jonge vrouwen in de privéjet van zijn werkgever. De identiteit van de vier vrouwen werd nog niet onthuld, maar wel is geweten dat ze werkten voor de organisatie van Burlke in een lagere functie toen ze nog tieners waren. Er is geen bewijs dat Burlke op de hoogte was van de beschuldigingen.

Razende Hillary

Een insider zegt dat Bill Clinton nu hoopt dat zijn juridisch team een rechtszaak en een persconferentie kan voorkomen. Ook zou Hillary Clinton razend zijn omdat haar man opnieuw in een seksschandaal is verwikkeld geraakt. Ze weet dat ze na de heisa rond #Metoo andere vrouwen niet meer kan intimideren om hun mond te houden over mogelijke seksuele intimidatie. Ze wil graag in de kijker blijven als de leidster van het verzet tegen de huidige president Donald Trump en een belangrijke politieke rol blijven spelen de komende jaren. Maar dit schandaal zou haar plannen wel eens kunnen dwarsbomen.

Rokkenjager

Clinton kwam in 1998 in opspraak toen bekend raakte dat hij een seksuele relatie had met stagiaire Monica Lewinsky, die toen nog een prille twintiger was. De Democratische Partij en zijn vrouw Hillary bleven Clinton toen verdedigen. Er zou al lang geen liefde meer zijn tussen haar en Bill. Zijn escapades hebben daar veel mee te maken en de voormalige president lijkt zijn streken ook niet te verleren met de jaren. Hillary zou zijn avontuurtjes negeren en een een eigen leven lijden. Hij woont voornamelijk in zijn appartement boven de Clinton Presidential Library in Little Rock. Hillary bezoekt hem af en toe, maar ze weigert er te blijven slapen omdat ze weet dat dit zijn ‘liefdesnestje’ is.

