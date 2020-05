“Bijzonder zorgwekkend”: aantal besmettingen met coronavirus stijgt exponentieel in grote Afrikaanse landen KVDS

20 mei 2020

13u16 3 Het nieuwe coronavirus lijkt aan een opmars bezig in Afrika. Nieuwe cijfers tonen dat het aantal besmettingen er exponentieel stijgt in landen als Egypte, Zuid-Afrika, Kenia en de Democratische Republiek Congo. Het reproductiecijfer – dat het gemiddelde aantal mensen weergeeft dat door een besmet persoon aangestoken wordt – gaat er vlot boven de 1, wat betekent dat het virus aan kracht wint. In het worstcasescenario van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zouden er in het eerste jaar tot 44 miljoen mensen besmet kunnen raken in Afrika en tot 190.000 doden kunnen vallen.

Het nieuwe coronavirus bereikte Afrika later dan de andere continenten en de besmettingsgraad bleef er lager, maar dat lijkt nu te keren. Fysicaprofessor Nicolas Vandewalle van de Universiteit van Luik maakte aan de hand van een wiskundig model hypotheses over de uitbreiding van het coronavirus in Afrika en die blijken weinig hoopgevend.

Zo bedraagt de besmettingsgraad in Egypte en Zuid-Afrika 1,85; in de Democratische Republiek Congo 1,6 en in Kenia zelfs 2,15. Dat betekent dat het coronavirus er exponentieel om zich heen grijpt. Professor Vandewalle noemt die evolutie zelf “bijzonder zorgwekkend”.



Egypte was meer twee maanden geleden het eerste Afrikaanse land met een bevestigd geval van het nieuwe coronavirus. Intussen is het virus al tot in elke uithoek van het continent doorgedrongen. Het aantal bevestigde besmettingen staat volgens het Africa Centres of Disease Control and Prevention (CDC) woensdag op 91.598. Officieel lieten al 2.912 mensen het leven, maar volgens experts zijn die cijfers grove onderschattingen, omdat er in Afrika nauwelijks getest wordt.

Bij de dodelijke slachtoffers zijn onder meer de voormalige president van de Volksrepubliek Congo Jacques Joachim Yhombi-Opango en de voormalige eerste minister van Somalië Nur Hassan Hussein.

Het zwaarst getroffen is Zuid-Afrika, waar al 15.515 besmettingen geregistreerd zijn en 264 mensen overleden. Daarna volgen Egypte en Algerije, met respectievelijk 12.764 en 7.201 besmettingen en 645 en 555 overlijdens. Ook Marokko en Nigeria bleven niet gespaard.

Lockdown

Zuid-Afrika ging meer dan twee maanden geleden meteen in lockdown bij de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Sinds begin deze maand worden de maatregelen langzaam wat versoepeld en vanaf 1 juni zullen de scholen weer beetje bij beetje opengaan. Op dat moment zal ook een nationaal voedselbedelingsplan heropgestart worden, dat maaltijden levert aan 9 miljoen extreem arme kinderen. Dat programma was samen met het sluiten van de scholen opgeschort.

Egypte meldde de afgelopen 24 uur 720 nieuwe gevallen en dat is het hoogste aantal sinds de eerste besmetting er werd vastgesteld.

Caritas International, een ngo die slachtoffers van geweld, natuurrampen en armoede helpt, sloeg maandag ook alarm over de toestand in Congo, Rwanda en Burundi, “die in alle stilte een grote ramp dreigt te worden”. Zeker de Congolese hoofdstad Kinshasa – de op twee na grootste stad van Afrika na Lagos en Caïro – is getroffen.

“Het land neemt maatregelen, maar de medische sector heeft bijlange niet dezelfde mogelijkheden als in Europa. Er is een beperkte toegang tot water en er is een tekort aan beademingstoestellen en aan tests”, klinkt het. “Experts zijn van mening dat het dodenaantal de 10 procent zal bereiken. Een cijfer dat hoger is dan dat van de landen die vandaag het zwaarst getroffen zijn, zoals Italië.”

Beademingstoestellen

Hoe beperkt de middelen zijn, is ook te zien in Burundi, waar op dit moment maar een tiental beademingstoestellen beschikbaar is voor een bevolking van ongeveer 12 miljoen inwoners.

De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwde eerder deze maand al dat het nieuwe coronavirus een hoge tol kan eisen in Afrika. Volgens een studie zouden er in het eerste jaar tussen 29 en 44 miljoen mensen besmet kunnen raken en tussen 83.000 en 190.000 mensen kunnen sterven aan het virus als er geen maatregelen genomen worden om de verspreiding in te perken.

Het hoofd van WHO Afrika, Matshidiso Moeti, drukte er meteen wel op dat de meeste landen die maatregelen wél nemen. Zo mag er niet internationaal gereisd worden en zijn grote bijeenkomsten verboden. Desondanks zou het fragiele gezondheidssysteem zwaar onder druk kunnen komen te staan bij een verslechtering van de toestand, zo waarschuwen experts.

Rijke landen

Verscheidene presidenten van Afrikaanse landen drukten er dinsdag nog op dat de rijke landen Afrika in de steek laten, ondanks beloftes rond financiële hulp. Zo hebben landen als Kenia, Senegal en Ivoorkust amper geld voor medische hulpverlening en economische steun aan hun inwoners.

