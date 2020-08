“Bijzonder grote fout”: bijna duizend besmette toeristen glippen door de mazen van het net in Beieren SVM

13 augustus 2020

17u45

Bron: Belga 0 44.000 toeristen uit Beieren hebben de resultaten van hun coronatest na hun terugkeer in Duitsland veel te laat of zelfs niet ontvangen. Van dat grote aantal hebben er bijna duizend positief getest, aldus de Beierse minister van Volksgezondheid Melanie Huml. Deelstaatpremier Markus Söder moest vandaag toegeven dat er een “bijzonder grote fout” gebeurd was.

Gisteren klonk het nog dat het om 900 mensen ging. Gevreesd wordt dat zij het coronavirus verder verspreid hebben, zonder dat ze dus wisten dat ze besmet waren.

Wie terugkeert van vakantie kan zich in Beieren al een hele tijd laten testen in verschillende controleposten. In het begin werden die gegevens echter enkel op papier bijgehouden. De administratieve rompslomp zorgde voor een te grote achterstand, met als gevolg dat de besmette personen niet tijdig verwittigd werden.

Ontslag aangeboden

Söder zei dat Huml tot tweemaal toe haar ontslag had aangeboden, maar dat werd geweigerd. "Ik blijf haar vertrouwen", aldus de deelstaatpremier.

In Duitsland neemt het aantal positieve gevallen sinds enkele dagen weer sterk toe, tot niveaus die sinds begin mei niet meer gezien werden. Het Robert Koch Institut meldt vandaag bijna 1.500 nieuwe besmettingen. Het totaalaantal besmettingen in Duitsland ligt nu op ruim 220.000. Op de piek van de uitbraak in mei waren er elke dag meer dan 6.000 positieve gevallen.

