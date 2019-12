“Bijna flauwgevallen op het werk”: Vlaamse Anastassia getuigt over ongeziene hitte en bosbranden in Australië KVDS

19 december 2019

13u00

Australië kreunt onder een nooit geziene hitte en zware bosbranden. Voor de tweede dag op rij sneuvelde het warmterecord en in Sydney en de zuidoostelijke deelstaat Nieuw-Zuid-Wales is de noodtoestand afgekondigd door de aanhoudende bosbranden die de streek teisteren. "De stad is bedekt met een dikke, verstikkende rook", vertelt de Vlaamse Anastassia Dikikh, die in Sydney woont, aan de redactie van HLN. "Die brandt in je ogen en maakt het moeilijk om adem te halen. Vandaag ben ik zelfs bijna flauwgevallen op het werk."

41,9 graden was de gemiddelde temperatuur donderdag volgens het meteorologisch bureau van de Australische overheid en daarmee kwam het kwik nog een graad hoger uit dan het vorige record, dat amper een dag oud was. De autoriteiten hebben de handen vol met het bestrijden van een honderdtal bosbranden in Nieuw-Zuid-Wales.

Bijtende rook

Onder meer de miljoenenstad Sydney ligt onder een deken van bijtende rook. Dat bevestigt de Vlaamse Anastassia Dikikh uit Nieuwpoort, die al een jaar in Australië woont en sinds een tweetal maanden in Sydney verblijft. Daar werkt ze in een restaurant.





“We zijn in Sydney gearriveerd net voor de bosbranden begonnen, maar sinds enkele weken is de stad helemaal in de greep van de rook”, zegt ze. “Enkele dagen geleden was het wat beter en konden we de blauwe lucht weer zien, maar dat is opnieuw niet meer het geval.”

Het geeft een beetje een apocalyptisch beeld. “Er hangt een heel dikke smog over de stad. Het is zonnig en 34 graden, maar je kan de hemel niet zien”, klinkt het. “Het is zo erg dat je ogen ervan branden en dat het moeilijk wordt om adem te halen. Vandaag ben ik zelfs bijna flauwgevallen op het werk. Rond de middag was het heel warm en voelde ik me onwel worden. Ik ben even moeten gaan zitten, omdat ik het niet meer uithield.”

In het restaurant is het iets rustiger door de rook, maar er is wel extra werk. “Zo moeten we de hele tijd de tafels schoonmaken omdat er een laagje as op neerdaalt”, aldus de vrouw.

Schrijnwerker

De vriend van Anastassia is als schrijnwerker actief in de bouw en kan zelfs tijdelijk niet werken door de hitte en de rook. “Er zijn heel wat maatregelen van kracht”, aldus West-Vlaming Michael Ygodt. “Zo moeten we mondmaskers dragen op de werf en mogen we onze slijpschijven niet gebruiken. De afgelopen dagen werden we om 13 uur naar huis gestuurd omdat het niet te doen was door de rook. Het is vreselijk. Je kan de as gewoon van je wagen vegen.” (lees hieronder verder)

Anastassia heeft al overwogen om Sydney tijdelijk te verlaten en meer naar het noorden te trekken. De woning van het koppel wordt momenteel niet bedreigd door de vlammen, maar het vuur is wel genaderd tot op een 70-tal kilometer. “Ik heb een app waarop ik de branden nauwlettend volg”, vertelt ze. “De komende dagen zal de hitte nog aanhouden. Er wordt gezegd dat de toestand zelfs nog tot eind januari zou kunnen duren.”

Voorlopig kijken ze het nog even af. “Het leven gaat hier zo goed en zo kwaad als het kan door”, aldus Michael. “Voor de feestdagen zou het wel een domper kunnen zijn. Het is hier de gewoonte dat iedereen dan gaat barbecueën op het strand, maar het is niet duidelijk of dat wel door zal mogen gaan. Het vuurwerk staat in elk geval nog gepland zoals voorzien.”

Megabrand

Meer dan 2.000 brandweerlieden bestrijden momenteel de bosbranden in New South Wales, waarvan er maar een deel onder controle is. Op 70 kilometer van Sydney woedt al dagen een megabrand. Alles samen ging de voorbije maanden bijna 3 miljoen hectare land in vlammen op, dat is ongeveer de oppervlakte van België. Meer dan 800 woningen zijn vernield en 6 mensen kwamen al om het leven.