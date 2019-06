“Bijna 6.000 migranten moeten worden geëvacueerd uit Libische vluchtelingenkampen” TT

04 juni 2019

18u12

Bron: Belga 1 Om en bij de 6.000 migranten zitten gevangen in Libische detentiecentra en zouden zo snel mogelijk naar Europa moeten worden geëvacueerd, zegt de medische hulporganisatie Artsen Zonder Grenzen (AZG). Mensenrechtenorganisaties hebben al meermaals gevallen van misbruik en foltering in de kampen vastgesteld, en door de gewapende conflicten rond de hoofdstad Tripoli verergert de zaak.

"Er is geen plaats in Libië waar deze migranten en vluchtelingen buiten het gevaar van conflicten kunnen verblijven", zei de missieleider van AZG in Libië, Sam Turner, in Rome. "Daarom vragen we de dringende humanitaire evacuatie van deze mensen."

AZG roept de EU-lidstaten op om met de evacuatie te helpen, en vraagt ook om de Libische kustwacht niet meer te steunen. Die laatste zou migranten op zee onderscheppen en recht naar de detentiecentra brengen.

"Het aantal migranten dat gered moet worden van de detentiekampen ligt niet hoger dan 5.800 mensen, of ongeveer één procent van het geschatte aantal buitenlanders in Libië", aldus Turner.

Vooruitlopend op een Europese bezorgdheid over een massale instroom van asielzoekers uit Libië, zegt Turner dat de meerderheid van migranten in Libië niet naar Europa willen migreren.