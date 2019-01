“Bijna 130 jihadisten worden komende weken vanuit Syrië overgebracht naar Frankrijk” TT

29 januari 2019

09u48

Bron: BFMTV, ANP 0 Bijna 130 Fransen die deelnamen aan de strijd van Islamitische Staat en nu in Koerdische kampen in Syrië gevangen zitten, worden in de komende weken overgebracht naar Frankrijk. Dat meldt de nieuwssite BFMTV en wordt bevestigd door de Franse minister van Binnenlandse Zaken.

De Franse autoriteiten vrezen volgens de bronnen van de nieuwssite dat de gevangen jihadisten straks van de radar zouden verdwijnen als gevolg van de instabiliteit in de regio, onder andere door het vertrek van Amerikaanse militairen uit Syrië.

Het is beter ze naar Frankrijk terug te halen en te berechten dan ze in Syrië uit het oog te verliezen, zo luidt de motivatie van de autoriteiten. Ze zullen per vliegtuig worden gerepatrieerd en worden gearresteerd bij aankomst.

Christophe Castaner, de Franse minister van Binnenlandse Zaken, bevestigt de overbrengingen. “Iedereen die terugkeert naar Frankrijk, zal worden berecht. Als de rechter vindt dat ze in de gevangenis thuishoren - en dat zal in de overgrote meerderheid van de gevallen zo zijn - dan zullen ze naar de gevangenis gaan”, zei hij vanmorgen op BFMTV. Hij voegde er nog aan toe dat er al een aantal jihadisten zijn gerepatrieerd en opgesloten.