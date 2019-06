“Bijna 100 doden bij aanval op dorp in Mali” TT

10 juni 2019

14u11

Bron: Reuters 0 Bij een aanval op een dorp bewoond door de Dogon, een etnische bevolkingsgroep in het Afrikaanse land Mali, zijn rond de honderd doden gevallen.

De aanval vond vannacht plaats, zegt een lokale politicus aan Reuters. Meer details ontbreken voorlopig.

Begin dit jaar vielen er minstens 160 doden bij een aanval van de Dogon op een andere etnische groep in het land. In maart vielen er dan weer 150 doden onder de Dogon-herders. Of de aanval van vandaag daaraan gerelateerd is, is nog niet bekend.

Terwijl er in het noorden van Mali meerdere islamistische terreurorganisaties actief zijn, woeden er in het centrum van het land vooral etnische conflicten. Die kostten vorig jaar aan minstens 500 mensen het leven.