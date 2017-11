"Bijbelse ramp" kost minstens vijftien mensen het leven in Athene Redactie

Bij hevig noodweer in de omgeving van Athene zijn gisteren minstens vijftien mensen om het leven gekomen en tientallen anderen gewond geraakt. Plotse overstromingen veroorzaakten enorme schade en veranderden wegen in rivieren van modder en puin. Alle vlaggen hangen vandaag halfstok.

In de westelijke regio Attica is de noodtoestand uitgeroepen. Door plotselinge stortregens liepen wegen in verschillende plaatsen rond de Griekse hoofdstad onder water en modder. "Auto's zitten vast in de modder, huizen zijn overstroomd en mensen zijn vermist", zegt minister van Openbare Orde Nikos Toskas aan The Guardian. "De dodentol kan nog verder oplopen. Het slechte weer zal aanhouden tot het weekend."



De minister, die gisteren de getroffen gebieden bezocht, spreekt van catastrofale gevolgen. Een deel van de snelweg tussen Athene en Korinthe is ingestort, bedrijven liepen onder water en de elektriciteit is uitgevallen. De flitsvloed heeft een groot gebied in de armste delen van Athene getroffen, aldus Toskas.



"Alles is verloren"

De overstromingen volgden op zware regenval tijdens de nacht, die de wegen zeer snel in modderstromen veranderde. Auto's werden meegesleurd en belandden op een hoop, muren van tuinen en kleine gebouwen stortten in. Verschillende wegen zijn door het puin ontoegankelijk geworden. Sommige bewoners werden gedwongen naar daken en balkons te vluchten. De reddingsdiensten hadden de handen vol om mensen uit auto's en van gebouwen te halen.



"Zowat de hele stad Nea Peramos is overstroomd", zei burgemeester Grigoris Stamoulis aan Antenna TV. "Ik denk niet dat we ooit eerder zo'n overstroming hebben gezien."



Twaalf van de slachtoffers werden gevonden in of nabij Mandra, een stadje aan de westelijke rand van Athene dat het hardst getroffen werd door de overstromingen. "Alles is verloren", zegt de burgemeester van Mandra, Yianna Krikouki. "Het is een bijbelse ramp."



Onderkoeling

Volgens de reddingsdiensten zijn zeker ook dertien mensen gewond geraakt. Minstens tien mensen zijn met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. Hoeveel mensen er nog vermist zijn, is niet duidelijk. De brandweer is zeker zeshonderd keer uitgerukt om mensen te helpen die door het noodweer in de problemen waren geraakt. Veel noodoproepen kwamen van mensen die vastzaten in auto's, vrachtwagens en bussen.



Eerder deze week riep Griekenland ook al de noodtoestand uit op het eiland Symi nadat een zware storm meerdere auto's in zee had gesleurd, huizen had verwoest en elektriciteit en watervoorzieningen had afgesneden.

