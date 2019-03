"Bij no-deal zijn er garanties voor 500 Vlaamse Erasmusstudenten in het Verenigd Koninkrijk” TT

07 maart 2019

17u36

Bron: Belga 0 "Als het Verenigd Koninkrijk of een lidstaat van de Europese Unie het terugtrekkingsakkoord niet goedkeurt, dan is de deelname aan Erasmus vanaf 30 maart 2019 niet meer mogelijk." Dat zegt minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). “Maar eind januari nam de Europese Commissie wel een pakket noodmaatregelen in het geval van een no-deal", aldus nog de Vlaamse minister.

Meer specifiek voor Erasmusstudenten: de 14.000 jongeren uit de Europese Unie, en ook de 500 uit Vlaanderen, die in het Verenigd Koninkrijk 'op Erasmus zijn', krijgen de garantie dat ze in een dergelijk scenario hun financiering of beurs blijven ontvangen en de studie kunnen volmaken."

"In het terugtrekkingsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie is voorzien dat tot einde 2020 alles (wat onderwijs en onderzoek aangaat) bij het oude blijft", zegt Crevits. "Zo wordt voor het huidige (2018-2019) en de komende twee academiejaren (2019-2020, 2020-2021) voor bijvoorbeeld Erasmus het Verenigd Koninkrijk nog als volwaardige deelnemer beschouwd. De financiële en administratieve verplichtingen blijven dan van kracht.”



Voor de toekomstige relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie na 2021 is de mogelijkheid voorzien voor een blijvende participatie net zoals alle andere derde landen, maar daarover zou dan nog een akkoord gemaakt moeten worden. Vlaanderen blijft voorstander van het voortzetten van de onderwijs- en onderzoekssamenwerking na de brexit.

Visumplicht?

Naast het Erasmusprogramma is er wat de onderwijssamenwerking betreft geen andere EU-regelgeving en financiering. Er is wel de ruimere 'Europese Hoger Onderwijsruimte’, maar het Verenigd Koninkrijk blijft daar deel van uitmaken. Voor onderzoekssamenwerking is er het programma 'Horizon' en daarvoor zal de algemene budgettaire noodmaatregel van de Europese Commissie van toepassing zijn. Voor schoolreizen naar het Verenigd Koninkrijk is de verwachting dat het Verenigd Koninkrijk voor toerisme een vrijstelling van visumplicht zal instellen.

Ook naast Erasmus zijn er Britten die hier les volgen, studeren of werken en omgekeerd. De federale en de Vlaamse regering voorzien in een zogenaamde brexit-noodregelgeving om te garanderen dat Britten die zich hier bevinden voor de brexit hun "rechten als burgers" gedurende een overgangsperiode - tot einde 2020 - kunnen behouden, in die mate dat het Verenigd Koninkrijk eenzelfde gelijkstelling voorziet. "Het gaat dan over verblijfsrecht, sociale zekerheid, arbeidsvergunning, erkenning van beroepskwalificaties, studietoelage en dergelijke", zegt minister Crevits, die er aan toevoegt dat het Vlaamse 'brexitnooddecreet' onmiddellijk na het krokusreces zal worden behandeld en gestemd in het Vlaams parlement.

De Vlaamse interuniversitaire Raad (VLIR) staat momenteel in nauw contact met buitenlandse zaken (federaal en Vlaams), de Britse ambassade in Brussel en de universiteiten. "Op dit ogenblik inventariseert VLIR de vragen die universiteiten krijgen over brexit. Bedoeling is in de loop van deze maand te komen tot een FAQ, die continu zal worden geactualiseerd", zegt Koen Verlaeckt, secretaris-generaal VLIR.

In verband met de brexit heeft de Vlaamse regering een aantal websites met informatie opgezet: https://www.fdfa.be/nl/brexit van het Departement Buitenlanse Zaken, een website voor ondernemers en een website over vragen over over Erasmus.