'Big Brother' Macron: Franse president houdt ministers nauw in de gaten via app

17 september 2019

10u32

Bron: BFMTV, Le Figaro 1 De Franse president Emmanuel Macron doet er blijkbaar alles aan om ervoor te zorgen dat zijn ministers hun werk goed doen. Om de druk op zijn regeringsploeg op te voeren, houdt hij de belangrijkste hervormingen sinds begin deze maand in de gaten via een app. Dat schrijven verschillende Franse media.

Beeld u in dat uw baas via een applicatie op zijn smartphone uw productiviteit en efficiëntie nauw opvolgt. Het is een methode die door Macron wordt gehanteerd. Na een moeizaam werkjaar dat beheerst werd door onder meer het sociale protest van de gele hesjes wil de Franse president dat zijn ministers haast maken met de beloofde hervormingen. Daarom liet hij een app ontwikkelen waarmee hij alle vorderingen kan bijhouden.

Iedere minister heeft op de app een eigen pagina, waarop de plannen in verschillende domeinen te zien zijn. Een meter laat de gebruiker toe om de minister te evalueren. Als hij of zij op de goede weg is, is het balkje groen. Als het te langzaam gaat, kleurt de meter rood. Een screenshot vrijgegeven door de Franse zender BFMTV laat bijvoorbeeld zien dat minister van Onderwijs Jean-Michel Blanquer 53 procent van zijn hervormingsplan heeft voltooid. Dat zou van Blanquer voorlopig een goede leerling maken.

Découvrez l'application qui fait trembler les ministres: comment Macron mesure en temps réel leur efficacité (info @BFMTV)https://t.co/Ez3Rigs3yD pic.twitter.com/dXb1abgWS7 BFMTV(@ BFMTV) link

Macron vertelde op de eerste bijeenkomst van zijn kabinet na de zomer over het bestaan van de app. Toen hij zijn ministers toewierp dat hij nogal wat rode balkjes had gezien, daalde de sfeer tot diep onder het vriespunt. “Als jullie niet veranderen, verander ik jullie. Jullie hebben twee maanden om zin te geven aan jullie werk, dit te communiceren en de uitvoering van de hervormingen op te volgen”, zou hij ook gezegd hebben. Volgens BFMTV mogen verschillende ministers zich dus zorgen beginnen maken.

Het Elysée omschrijft de methode als een “geheel normale manier” om aan publiek management te doen. De app, die ontwikkeld werd door drie hoge functionarissen uit de omgeving van Macron, is enkel voor intern gebruik en niet toegankelijk voor het grote publiek. Een bewuste keuze van Macron, die zijn regeringsploeg niet zou willen bruuskeren.