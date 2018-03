"Big Bitcoin Heist": IJslandse dieven stelen 600 computers ter waarde van 2 miljoen dollar LVA

03 maart 2018

Bron: AD, ABC News 0 In IJsland zijn elf mensen gearresteerd nadat zo'n 600 computers werden gestolen die gebruikt worden voor het delven van de bitcoin, het zogenaamde minen. De roof, die de naam "Big Bitcoin Heist" kreeg, is de grootste in de geschiedenis van het Noord-Atlantische eiland .

De krachtige computers werden voorlopig niet teruggevonden. De machines, die nodig zijn voor het valideren en vastleggen van transacties met cryptovaluta, zijn op zichzelf al 2 miljoen dollar waard. Maar als de dieven ze ook zouden gebruiken waarvoor ze gemaakt zijn - namelijk om nieuwe bitcoins te maken - dan zouden ze een ontraceerbaar fortuin kunnen genereren.

"Dit is diefstal op ongeziene schaal", zegt Olafur Helgi Kjartansson van de politie van Reykjanes, waar de inbraken plaatsvonden. "Alles wijst erop dat het hier om goed georganiseerde misdaad gaat."

In totaal werden er 4 diefstallen gepleegd, waarvan drie in december en één in januari. De politie hield ze echter stil in de hoop de dieven te kunnen vangen.

Lucratief

Het delven van de digitale munten is een lucratieve business, zeker sinds de waarde ervan naar ongekende hoogten steeg. Het valideren van transacties met cryptovaluta is echter een ingewikkelde zaak, die veel capaciteit, tijd en energie kost. De computers die al die berekeningen uitvoeren vreten elektriciteit, tot het punt waarop minen feitelijk niet meer rendabel is. Het kost meer dan het oplevert.



Dat verklaart waarom IJland het Mekka is voor miners op zoek naar goedkope energie: het land beschikt over groene energiecentrales die gebruik maken van aardwarmte en waterkracht.

Om de computers terug te vinden houdt de politie het energiegebruik in het land goed in de gaten. Een opvallende piek zou immers tot de computers kunnen leiden. Vorige week hebben de autoriteiten internetproviders, elektriciens en aanbieders van opslagruimte gevraagd afwijkingen in data- en elektriciteitsverbruik te melden.