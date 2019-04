"Biden lanceert volgende week kandidatuur voor presidentschap" SVM

19 april 2019

18u50

Bron: Belga 3 Buitenland Voormalig Amerikaans vicepresident Joe Biden zal zich volgende week officieel kandidaat stellen om president te worden. Dat melden verschillende Amerikaanse media.

De vroegere rechterhand van Barack Obama is nog erg populair. In de peilingen bij de Democraten doet hij het beter dan senator Bernie Sanders. Biden zou zijn kandidatuur woensdag bekendmaken in een video.

Meerdere vrouwen hebben de 76-jarige Biden er recentelijk van beschuldigd dat hij hen op een ongepaste manier aanraakte. Biden legde uit dat het zijn bedoeling niet was en beloofde er meer aandacht voor te hebben.