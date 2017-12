"Bibi, ga naar huis!": tienduizenden demonstreren in Tel Aviv tegen corruptie Netanyahu LVA

03u41

Bron: Belga/AD 0 REUTERS De mars van de schaamte in Tel Aviv. Enkele tienduizenden demonstranten zijn gisteravond bijeengekomen in het centrum van Tel Aviv om te protesteren tegen de corruptie van de regering en de traagheid van de lopende onderzoeken tegen premier Benjamin Netanyahu .

De betogers, die de actie de 'mars van de schaamte' doopten, namen de Rothschildlaan in, een van de chiquere buurten van Tel Aviv. Ze schandeerden 'schande' en 'Bibi, ga naar huis'.

Er vinden wekelijks protestbijeenkomsten plaats voor de woning van de Israëlische procureur-generaal Avishai Mandelblit, maar dit was veruit de grootste. Israëlische media en persbureau Reuters schatten het aantal op 20.000. De onvrede is vooral gericht tegen de zich voortslepende onderzoeken naar de Israëlische premier.

Het eerste gaat over cadeaus die hij gekregen zou hebben van rijke, vooraanstaande figuren. Het andere gaat over een geheim akkoord dat hij geprobeerd zou hebben te sluiten met een populaire krant voor gunstige berichtgeving. In ruil daarvoor zou hij hebben beloofd een concurrerende krant dwars te zitten.

Bovendien duiken de naam van zijn advocaat en die van een oude kabinetschef op in een zaak van vermoedelijke corruptie bij de aankoop van drie Duitse onderzeeërs.

De linkse oppositieleider Isaac Herzog drukte zijn steun uit aan de betogers via Facebook. "De frustratie komt voort uit een gevoel van onrechtvaardigheid en de afkeer van corruptie."

REUTERS

Mars van de schaamte

Komende maandag bespreekt het Israëlische parlement bovendien een wetsvoorstel dat de tegenstanders van Netanyahu zien als middel om hem uit de affaires te laten ontsnappen waarin hij verwikkeld zit. Daarin wordt het de politie verboden de bevindingen van het corruptie-onderzoek tegen Netanyahu naar buiten te brengen.

Het verbod zou zijn bedoeld om de rechten van een verdachte te respecteren. Maar de betogers noemen het indienen van de wet een schaamteloze poging om Netanyahu te beschermen en het volk essentiële informatie te onthouden. Daarom werd de betoging van gisteravond in Tel Aviv de Mars van de Schaamte genoemd.

Netanyahu spreekt tegen dat het wetsvoorstel iets met zijn eigen situatie te maken heeft. Hij houdt vol dat hij het slachtoffer is van een politieke heksenjacht en dat er van de aanklachten niets overeind zal blijven.

Photo News Premier Benjamin Netanyahu