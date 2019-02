“Bezoekers museum Grand Canyon blootgesteld aan radioactieve straling” TW

22 februari 2019

22u39

Bron: The Guardian 0 Bijna 20 jaar werden werknemers en bezoekers in een Grand Canyon-museum blootgesteld aan straling, veroorzaakt door uranium dat in emmers lag. Dat zegt een veiligheidsverantwoordelijke van de National Park Service. Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat er geen risico’s zijn voor de gezondheid.

De Britse krant The Guardian haalt een klokkenluider aan, die zegt dat verantwoordelijken van een museum in het Grand Canyon National Park vorig jaar ontdekten dat er emmers met uranium stonden vlak bij een tentoonstelling met opgezette dieren. Ze zouden die ontdekking onder de mat hebben willen vegen.

De klokkenluider, National Park Service-veiligheidsverantwoordelijke Elson Stephenson, stuurde daarop een e-mail naar de medewerkers van het park. Hij kaartte de zaak ook aan bij het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Zaken, dat de werking van het park overziet.



Dat ministerie zei aan nieuwszender CNN dat de straling niet zorgwekkend was. Een zeker stralingsniveau is altijd aanwezig in de Grand Canyon, omdat uranium natuurlijk voorkomt in de rotsen van het park, klonk het: “Er is geen risico voor medewerkers of voor de bevolking.”

‘Nog nooit meegemaakt’

Stephenson ziet dat anders. Hij zegt dat de doses straling die bezoekende kinderen kregen tijdens presentaties over opgezette dieren in het museum de standaarden overstegen. “Dit heb ik nog nooit eerder meegemaakt”, zei hij in een plaatselijke krant.

Het uranium in de emmers werd ontdekt door de zoon van een van de werknemers van het park, die een Geigerteller bij zich had. De emmers werden daarop door technici opgehaald. Volgens Stephenson dumpten die de inhoud van de emmers in een nabijgelegen uraniummijn en weigerden ze achteraf de resultaten van hun metingen met hem te delen. De parkdirectie bevestigt dat het uranium daar terechtkwam, maar ontkent dat het om een doofpotoperatie zou gaan.

Experts zeggen dat het uraniumerts waarschijnlijk geen groot risico vormt, tenzij je deeltjes zou inslikken of inademen.

Maar zonder gevaar is het evenmin. Uranium kan in de loop der tijd vervallen tot isotopen die wel een risico inhouden. “Mensen moeten een idee hebben van de straling waaraan ze blootgesteld worden”, zegt Edwin Lyman, directeur van een nucleair veiligheidsproject, in The Guardian. “De doses zijn cumulatief en beïnvloeden het risico dat je loopt om kanker te krijgen.”