“Bewakingsbeelden tonen dubbelganger van Khashoggi die consulaat verlaat” Wilden Saudi’s de Turken doen geloven dat journalist levend buiten stapte? TTR LB

22 oktober 2018

13u58

Bron: Belga, CNN, Guardian 14 Een lid van het vijftien man sterke team dat verdacht wordt van de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi droeg op de dag van de moord de kleren van Khashoggi. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's, aldus een Turkse functionaris tegen CNN. Met een dubbelganger zouden de Saudi’s de Turkse autoriteiten hebben willen doen geloven dat Khashoggi het consulaat levend en wel had verlaten. Een en ander wijst erop dat de moord op Khashoggi gepland was. De Turkse pers onthult vandaag ook verdachte telefoons tussen het Saudische consulaat en het kantoor van de Saudische kroonprins op de dag van Khashoggi’s overlijden.

CNN heeft de exclusieve beelden die deel uitmaken van het onderzoek van de Turkse regering verkregen. Daarop is volgens CNN kennelijk te zien dat de man het consulaat verlaat via de achterdeur en is gekleed in de kleren van Khashoggi. Ook droeg hij een valse baard en een bril. Dezelfde man werd volgens het Turkse onderzoek in dezelfde kleren gezien in de Blauwe Moskee van de stad, slechts enkele uren nadat de journalist voor het laatst levend het consulaat was binnengekomen op 2 oktober.

De man op de video, door de functionaris geïdentificeerd als Mustafa al-Madani, was naar verluidt lid van wat de onderzoekers een doodseskader noemen dat gestuurd was om de journalist te doden in het Saudische consulaat. Dat moest gebeuren tijdens een geplande afspraak om papieren te regelen voor zijn aanstaande huwelijk.

Misleiding

De Saudi’s wilden klaarblijkelijk dat bewakingscamera’s beelden van de man zouden maken en dat die zouden opgepikt worden. Dat zou de bewering van de Saudi’s in de dagen na Khashoggi’s verdwijning op 2 oktober staven, namelijk dat hij het consulaat ongeschonden had verlaten. De Saudi’s hebben die bewering nooit proberen ondersteunen met bewakingsbeelden van de dubbelganger. Ofwel beseften ze dat het verhaal niet geloofwaardig was ofwel wachtten ze tot de Turkse autoriteiten in de val zouden trappen.

Vrijdagavond echter, na wekenlang ontkennen, gaf Riyad voor het eerst toe dat Khashoggi werd gedood in het consulaat. Zijn verloofde wachtte hem bij de ingang van het gebouw op.

Verdachte telefoons

Het lek van de bewakingsbeelden is belangrijk omdat het de Turkse stelling, dat de Saudi’s de intentie hadden Khashoggi ofwel te doden ofwel mee te nemen naar Saudi-Arabië, lijkt te ondersteunen. De moord zou dus met voorbedachte rade gepleegd zijn.

Nog vandaag stelt een Turkse pro-regeringskrant dat er op de dag van Khashoggi’s overlijden vier telefoonoproepen gepleegd zijn tussen het Saudische consulaat en het kantoor van kroonprins Mohammed bin Salman in Riyad. Dat bericht is niet onderbouwd, maar eerdere lekken van de Turkse overheid naar de Turkse pers bleken naderhand wel correct.

De onthulling van de telefoontjes legt de verantwoordelijkheid voor Khashoggi’s dood dichter bij de kroonprins, hoewel niet bekend is wat tijdens die gesprekken is gezegd. De verklaring die Riyad vrijdag gaf voor de dood van Khashoggi - dat hij in een vechtpartij omkwam en dat 18 Saudi’s werden aangehouden - wordt op scepsis onthaald. Waarnemers noemen het een dekmantel om de verantwoordelijkheid van de kroonprins te verdoezelen.