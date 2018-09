"Bevolking heeft geen anticonceptie nodig": opvattingen president Tanzania zorgen voor verontwaardiging KVE

12 september 2018



Bron: The Guardian 0 Volgens de Tanzaniaanse president zijn mensen die voorbehoedsmiddelen gebruiken gewoon lui en buitenstaanders die anticonceptie aanbevelen slechte raadgevers.

Vrouwenrechtenactivisten hebben hun verontwaardiging uitgesproken, nadat de Tanzaniaanse president heeft gezegd dat er helemaal geen behoefte is aan anticonceptie.

De president, John Magufuli, deed zijn omstreden uitspraken tijdens een bijeenkomst in Meatu in de Simiyu-regio. Aan zijn toehoorders vertelde hij: "Jullie zijn goede boeren. Jullie kunnen je kinderen voeden. Waarom zou je dan kiezen voor voorbehoedsmiddelen? Dit zijn mijn opvattingen, maar ik zie geen noodzaak voor anticonceptie in Tanzania."

Mensen die voor geboortebeperking kiezen, doen dat volgens Magufuli, omdat ze niet hard willen werken en dus geen groot gezin willen voeden.

In Tanzania krijgen vrouwen gemiddeld vijf kinderen. Een derde van de vrouwen gebruikt anticonceptie.

De krant 'Citizen', die gewag maakte van de uitspraken, schreef dat er geen indicatie was dat de verklaringen zullen leiden tot een aanpassing van het nationale beleid. Maar campagnevoerders vrezen dat de toespraak van Magufuli een negatieve invloed zal hebben op het terrein.

Enkele stappen terugzetten op het vlak van gezinsplanning kan een verwoestende impact hebben op vrouwenrechten. "Vrouwen zullen weer opgezadeld zitten met ongeplande zwangerschappen en grote gezinnen die ze mogelijk niet meer gaan kunnen onderhouden", zei Judy Gitau van liefdadigheidsorganisatie 'Equality Now' die ijvert voor gelijke rechten.

De president vertelde tijdens de rally dat hij de schadelijke effecten van geboortebeperking had gezien in Europa, waar landen te kampen hebben met een afnemende bevolkingsgroei en volgens hem amper nog een beroepsbevolking hebben.

Magufuli heeft nog wel meer omstreden uitspraken gedaan. Vorig jaar zei hij dat zwangere meisjes van school moeten worden gestuurd: "Zolang ik president ben, mag geen enkele zwangere studente naar school terugkeren ... Na de zwangerschap is het afgelopen met school." Mensenrechtengroeperingen hebben tevergeefs geprobeerd om het verbod voor de rechtbank aan te vechten.