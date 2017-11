"Betonblokken die ons zouden moeten beschermen, kunnen bij aanslag met vrachtwagen zelf moordwapen worden" Karen Van Eyken

16u13 0 AP Berlijn De tijd van de kerstmarkten is weer aangebroken. Maar na de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn vorig jaar, staat niet alleen gezelligheid voorop. Ook veiligheid is een belangrijk thema. Overal duiken betonblokken op maar volgens specialisten bieden ze onvoldoende bescherming. Meer nog: ze kunnen bij een aanslag aanzienlijke schade aanrichten en nog meer slachtoffers maken.

Bijna een jaar geleden reed terrorist Anis Amri met een gekaapte vrachtwagen in op bezoekers van de kerstmarkt op de Breitscheidplatz in Berlijn. Daarbij vielen 12 doden en 55 gewonden. In veel Europese steden nemen de autoriteiten maatregelen om een nieuw bloedbad te voorkomen.

In Duitsland vinden bijvoorbeeld meer dan 1.500 kerstmarkten plaats en iedere stad pakt het anders aan. In Kiel moeten zware zandzakken (BigBags) een terreurdaad verhinderen, terwijl andere steden opteren voor bloembakken, staaldraad of betonblokken. Maar volgens experten zorgen de desbetreffende obstakels enkel voor een vals gevoel van veiligheid.

REUTERS Kerstbomen in betonblokken op de kerstmarkt van Hamburg

Een proef van het Duitse testcentrum 'DEKRA' heeft uitgewezen dat een betonblok nauwelijks een hinderpaal vormt voor een tientonner die met een snelheid van 50 km/u komt aangereden. De vrachtwagen schoof de betonblok van 500 kg gewoon opzij en duwde de hindernis tientallen meters verder. Toen dezelfde test werd overgedaan met een twintigtonner, werd het obstakel gewoon weg gekatapulteerd. Op die manier worden de betonblokken gewoon zelf wapens die extra slachtoffers kunnen maken, waarschuwen veiligheidsspecialisten.

De stad Münster heeft daarom gekozen voor zware vrachtwagens en bussen om de kerstmarkt te beschermen. Aken doet het dan weer met stalen palen. Ook worden zowat overal extra manschappen ingezet.

Een maatregel die volgens specialisten wel zinvol kan zijn, is een wegversperring die veel omvangrijker is en ruim voor het begin van de eigenlijke markt wordt opgetrokken.

Nochtans dokterde het Belgische bedrijf Pitagone al dé oplossing uit. De onderneming ontwikkelde een doeltreffend mobiel systeem, zo meldde onze krant al eerder. De beelden van een recente crashtest in Duitsland spreken dan ook boekdelen. Een vrachtwagen van 7,5 ton rijdt met 48 km per uur in op de mobiele barrière van Pitagone en wordt tot stilstand gedwongen.

rv De mobiele barrière van het Belgische bedrijf Pitagone

“We leveren in binnen- en buitenland. Aan een razend tempo. Onze barrières stonden op Roland Garros, staan aan Eurodisney in Parijs", aldus Marc Weissberg, baas van Pitagone. Intussen heeft ook de Belgische politie contact opgenomen met het bedrijf. “In Ieper, Zonnebeke, Bergen, Waver, Sint-Genesius-Rode en Gent vindt u ons al. En er zijn nog plekken.”

De stad Gent experimenteerde tijdens de Gentse feesten al met betonblokken in combinatie met stalen poorten. De zogenoemde 'Wiblocs' passen als puzzelstukken in elkaar. Een vrachtwagen die komt aangereden, aan om het even welke snelheid, botst letterlijk op een muur. Met een gewicht van liefst 1.700 kilogram, slingeren de betonblokken rond het voertuig. “Buigen wel dus, maar barsten niet”, klinkt het bij de ontwerper. Ook tijdens het komende Lichtfestival, dat start op 31 januari en loopt tot en met 4 februari, zullen de Wiblocs opnieuw ingezet worden. Voor de kerstperiode opteert de stad eerder voor gewone betonblokken in combinatie met andere maatregelen.

James Arthur De betonblokken wegen - zonder bloembakken op - liefst 1.700 kilogram. Bij weinig volk blijven de poorten openstaan.

Daarnaast is een strenge toegangscontrole bij elke kerstmarkt nuttig waarbij ook tassen en rugzakken nauwgezet geïnspecteerd worden. Verder vinden experten het sowieso verstandig om altijd zichtbaar zwaarbewapende agenten in te zetten, net zoals agenten in burger. Maar absolute veiligheid bestaat nu eenmaal niet.

AP Een zwaarbewapende agent op de kerstmarkt van Frankfurt.

Getty Images Betonblokken in Berlijn.

EPA 'Ingepakte' betonblokken op de kerstmarkt van Heidelberg.

REUTERS Betonblokken moeten de kerstmarkt van Dresden beschermen.

AFP Betonblokken ingepakt als kerstcadeau op de kerstmarkt van Lübeck

REUTERS Agenten patrouilleren op de kerstmarkt van Hamburg.

EPA Betonblokken op de kerstmarkt van Dresden