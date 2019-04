“Besturingssysteem van Boeing was na eerste crash van Lion Air al aan update toe” AW

03 april 2019

12u59

Bron: NYT, Air Current 1 Een kleine maand geleden, op 10 maart 2019, stortte de Boeing 737 MAX 8 van Ethiopian Airlines neer. Vijf maanden daarvoor, op 29 oktober 2018, stortte exact hetzelfde toestel neer in de Javazee. De eerste crash was te wijten aan een fout in het besturingssysteem, de tweede crash waarschijnlijk ook. “Waarom ondernamen de nodige instanties niet eerder actie?”, vragen nu ook luchtvaartexperts zich af.

Na het opstijgen bleven beide vliegtuigen van Ethiopian Airlines en Lion Air slechts enkele minuten in de lucht waarna ze zonder directe aanleiding neerstortten. Pas na de tweede crash, waarbij 157 doden vielen, wordt stilaan duidelijk wat er binnen het Amerikaanse lucht- en ruimtevaartbedrijf Boeing speelde na de eerste crash in oktober. Vermoedelijk wist het bedrijf toen al dat het besturingssysteem van hun nieuwe MAX aan een update toe was.



Dat besluiten enkele luchtvaartexperts op basis van de informatie die destijds tussen Boeing en Lion Air gedeeld werd, maar verder strikt geheim bleef. Enkele leidinggevenden van Lion Air weigeren nog steeds interviews af te leggen “omwille van afspraken met Boeing”. “Die geheimhouding vertraagde op zijn minst het correct aanpassen van de veiligheidsmaatregelen”, aldus Charles Herrmann, de advocaat die de familieleden van de slachtoffers van Lion Air verdedigt.

Foutjes in het besturingssysteem

Voordat het eerste toestel van Lion Air crashte, klaagden andere piloten van de private Indonesische vliegmaatschappij Lion Air al over foutjes in het besturingssysteem. Maar niemand die wist dat die kleine foutjes uiteindelijk tot een crash zouden leiden.

Op 29 oktober 2018 stortte de Boeing - 13 minuten na het opstijgen - neer in de Javazee. Volgens FlightRadar 24 had het toestel grote problemen om hoogte te houden. De Boeing ging meerdere keren omhoog en omlaag voor de fatale crash. Achteraf zou blijken dat dat kwam door een fout van het omstreden besturingssysteem.

Na de crash praatte Haryo Satmiko, de CEO van het Indonesische KNKT (National Transportation Safety Committee), met enkele ingenieurs van Boeing. Die onderzochten de potentiële aanleiding van de crash en vermeldden toen al dat een fout van het besturingssysteem een mogelijke verklaring zou zijn.

MCAS

Haryo wist aanvankelijk niet dat de ingenieurs van Boeing het in werkelijkheid hadden over een zogenaamde fout bij het MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System). Dat is eigenlijk een anti-overtreksysteem. Het duwt de neus van het vliegtuig automatisch naar beneden wanneer het te snel stijgt. Dat besturingssysteem werkte echter niet naar behoren bij het vliegtuig van Lion Air. Bovendien stond de procedure om om te gaan met het MCAS niet in de handleiding van de Boeing. De ervaren piloten waren radeloos en crashten. In totaal stierven er 189 mensen.

Off the record

Na de crash bezochten enkele Amerikaanse ambtenaren Indonesië in het kader van het onderzoek naar de crash. Maar zij praatten enkel ‘off the record’, zo zegt Polana Pramesti, hoofd van de Indonesische luchtvaartautoriteit.

Bovendien ontving de Indonesische luchtvaartautoriteit nooit een officieel advies van de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten (FAA). Pramesti belde viermaal met de FAA, maar de vraag hoe het MCAS exact werkte en of het veilig was, werd nooit beantwoord. “Ze vertelden me enkel dat ze het besturingssysteem nog zouden analyseren en evalueren”, aldus Pramesti. “Verder zeiden ze niets, en gaven ze geen concrete richtlijnen.” Zelfs nadat bevestigd werd dat de crash wel degelijk te wijten was aan het besturingssysteem MCAS, volgden er geen verdere instructies vanuit Boeing.

Oorzaak van tweede crash

En dat is een spijtige zaak want uit de eerste bevindingen van de crash in Ethiopië zou blijken dat de piloten van het toestel de noodprocedures van Boeing volgden, maar het toestel toch niet onder controle kregen. De piloten zouden het MCAS uitgeschakeld hebben, waarna het besturingssysteem de neus van het vliegtuig toch verder naar beneden duwde. Daarop hebben de piloten het MCAS opnieuw opgezet, waarna het vliegtuig neerstortte.

“Levenslessen zijn pas leerrijk geweest als ze levens redden”, besluit de advocaat van de familieleden van slachtoffers van Lion Air.

Ook Huguette Debets (35), de ex-vrouw van één van de slachtoffers van de (tweede) crash in Ethiopië, acht Boeing de enige schuldige voor de dood van de inzittenden. De Nederlands-Rwandese vrouw uit Brussel klaagt de Amerikaanse maatschappij dan ook formeel aan voor ‘dood door nalatigheid’. “Er mag echt geen derde vliegtuig op dezelfde manier neerstorten. Door een andere fout: oké, maar niet door drie keer hetzelfde probleem. Het kan me niet schelen of ik met deze klacht een rechtszaak tegen Boeing win of niet. Wat er aangeklaagd wordt, gaat de wereld rond”, zei ze eerder aan deze krant.

