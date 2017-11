'Beste passagiers' in plaats van 'dames en heren': metro in New York wordt genderneutraal LVA

05u25

Bron: ANP, The Independent 0 Thinkstock De omroepers in de New Yorkse metro gaan voortaan de mededelingen aan de reizigers genderneutraal uitspreken. Dat betekent dat de reizigers in de toekomst niet meer met 'Dames en heren' worden aangesproken, meldt de Amerikaanse nieuwszender ABC.

De omroepers hebben de instructie gekregen om de reizigers voortaan in neutrale termen als 'beste passagiers' of 'allemaal' aan te spreken bij mededelingen via het omroepsysteem.

Eerder besloten onder anderen de metro in Londen en de Nederlandse Spoorwegen de reizigers genderneutraal aan te spreken.

De maatregel maakt deel uit van een groter actieplan waarmee de Metropolitan Transportation Authority (MTA) de reiservaring voor zijn gebruikers aangenamer wil maken. De MTA wil meer empathie tonen voor de reizigers die dagelijks een flink stuk van hun dag al pendelend doorbrengen en zich vaak ergeren aan het verouderde metrosysteem. Al te vaak worden ze geconfronteerd met vertragingen, uitval van lijnen en zelfs ontsporingen van metrostellen.

Een andere maatregel houdt in dat ze geen vooraf opgenomen standaardopnames meer zullen gebruiken om vertragingen aan te kondigen, maar ze dat vanaf nu life zullen doen.