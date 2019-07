“Beste dag ooit”: internet lacht met Mexicaanse minister die als geslagen hond nieuwe job accepteert



IB

11 juli 2019

00u11

Bron: Reuters 0 Op het internet is een filmpje viraal gegaan waarin de Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador Arturo Herrera benoemt als nieuwe minister van Financiën nadat diens voorganger plots opstapte op het moment dat de tweede grootste economie van Latijns-Amerika begint te wankelen.

Terwijl Herrera schuin voor hem staat, is president Lopez Obrador eerst zo’n zes minuten lang aan het woord terwijl hij ingaat op de ontslagbrief van minister Carlos Urzua, die de regering daarin publiekelijk beschuldigde van economische beleidvorming zonder solide basis.

lees verder onder de tweet:

Acepté la renuncia de Carlos Urzúa, secretario de Hacienda y para sustituirlo he nombrado al subsecretario Arturo Herrera Gutiérrez, quien es un profesional en Economía, con virtudes de humanismo y honestidad. Es de toda mi confianza. pic.twitter.com/Qmhj4DF20v Andrés Manuel(@ lopezobrador_) link

Herrera staat er als een geslagen hond bij terwijl Lopez Obrador de beschuldigingen een voor een probeert te ontkrachten. Daarbij roept de kersverse minister associaties op met een stout jongetje dat een uitbrander krijgt, waardoor alle aandacht eerder naar hem gaat dan naar de verhitte speech van de president. Op sociale media worden al verschillende suggesties gedaan over wat er op dat moment door het hoofd van de man ging: ‘wat als ik nu ontslag nam?’ ‘ik had kinderopvang moeten studeren!’ en het ironische ‘beste dag ooit!’ zijn maar enkele van de suggesties die voorbij komen.

Zenuwachtig

Volgens gedrags- en lichaamstaalexpert Jesus Enrique Rosas van het Knesix Institute duidt Herrera’s mijden van oogcontact en het vele knipperen met zijn ogen – zo’n 60 keer per minuut in plaats van zo’n vijftien keer per minuut, wat normaal is - op een verhoogde staat van nervositeit.

Het ongemak van Herrera lijkt naarmate de president langer praat nog toe te nemen: hij slikt en schuifelt wat – allemaal tekenen van ongemak, aldus Rosas. Critici van Lopez Obrador beschrijven Herrera’s ongemakkelijke gelaatsuitdrukking inmiddels als “het gezicht van Mexico”.

In de peilingen doet Lopez Obrador het vooralsnog goed. De president, die in december aantrad na een grote overwinning, wordt voorlopig nog door een meerderheid van de bevolking gesteund.

Overmatig lachen

Achteraf verklaarde Herrera zijn krampachtige houding aan de pers door te zeggen dat hij er “eerder van beschuldigd is te veel te lachen” in eerdere functies. “Daarom probeer ik nu wat voorzichtiger te zijn op zulke plechtige momenten”, aldus de kersverse minister van Financiën.