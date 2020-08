“Bestanddeel insectenwerend middel kan coronavirus doden” KVE

26 augustus 2020

14u29

Bron: Sky News, The Telegraph 2 Het Britse leger zet een insectenwereld middel met de actieve stof Citriodiol in als extra bescherming tegen Covid-19. Uit een studie is gebleken dat het bestanddeel het nieuwe coronavirus kan doden. Dat melden Britse media.

De Britse strijdkrachten die nog voorraden hadden liggen van het insectenwerend middel, dachten dat het de moeite waard was om het al te proberen - zelfs zonder dat de resultaten van de studie al bekend waren - omdat er toch geen nadelige effecten aan verbonden zijn.

Citriodiol is een geregistreerde merknaam en wordt gemaakt van olie uit de bladeren en twijgen van de citoeneucalyptus. De actieve stof zit in heel wat insectenwerende middelen. Maar enkel insecterenwereld middel dat Citriodiol bevat en geen Deet wordt beschouwd als potentieel bruikbaar tegen het nieuwe coronavirus, meldt Sky News.

SARS

Wetenschappers van de Britse defensie hebben alvast hun voorlopige bevindingen gedeeld met de buitenwereld zodat ook andere onderzoekers de kans hebben om de rol van de actieve stof te bestuderen. Van Citriodiol is namelijk al bekend dat het andere coronavirussen kan doden zoals SARS CoV-1 dat de ziekte SARS veroorzaakt. Het bedrijf dat Citriodiol produceert, Citrefine, was er trouwens zelf ook van overtuigd dat het bescherming kon bieden tegen het nieuwe coronavirus en had de Britse regering in april al opgeroepen om een testprogramma op te zetten.

“Extra beschermingslaag”

De muggenspray op zichzelf biedt niet voldoende bescherming, maar wordt door het leger gebruikt als een “extra beschermingslaag”, schrijft The Telegraph. Daarnaast blijven gelaatsschermen of mondmaskers cruciaal samen met het voldoende wassen van de handen en afstand houden.

