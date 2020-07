“Besmettingen met Covid-19 vaker binnen eigen gezin dan daarbuiten” Michelle Desmet

21 juli 2020

15u11

Bron: Reuters 12 Zuid-Koreaanse onderzoekers ontdekten recent dat besmettingen met het coronavirus vaker binnen het eigen gezin gebeuren dan daarbuiten. Een bepalende factor hierbij is de leeftijdscategorie, die speelt een belangrijke rol bij het doorgeven van Covid-19.

De studie die gepubliceerd werd in een wetenschappelijk tijdschrift, is gebaseerd op de resultaten van 5.706 personen die besmet waren met Covid-19 en 59.000 personen die met hen in contact zijn geweest. Twee op de honderd personen zijn besmet buiten het eigen gezin terwijl één op de tien, het virus opliep via gezinsleden.

Leeftijdscategorie

Ook de leeftijdscategorie speelt een cruciale rol volgens de studie. De besmettingsgraad in het gezin ligt hoger wanneer de eerste besmetting bij tieners of zestigers en zeventigers plaatsvond. “Dit wordt waarschijnlijk verklaard omdat deze groepen in dichter contact staan met de andere gezinsleden”, vertelt Jeong Eun-kyeong, directeur van het Center for Disease Control and Prevention (KCDC) en auteur van de studie.

“Er moet echter worden opgemerkt dat onderzoeken met kinderen moeilijker zijn omdat deze groep minder vaak symptomen heeft dan volwassenen”, vertelt dokter Choe Young-june.

De onderzoekers verzamelden de data tussen 20 januari en 27 maart 2020.

Lees ook:

Australische onderzoekers ontwikkelen test die coronavirus binnen twintig minuten opspoort

Coronavirus leeft weer op in Frankrijk, óók in vakantiegebieden(+)