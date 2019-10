“Beslissing over Syrië is niet de start van volledige Amerikaanse terugtrekking” IB

08 oktober 2019

02u17

Bron: Belga, Reuters, The Guardian 0 De Verenigde Staten gaan zich niet volledig terugtrekken uit Syrië. Dat heeft een hoge Amerikaanse functionaris aan de pers gezegd. Er worden momenteel zo'n 50 troepen intern overgeplaatst naar een ander gebied in Syrië. "Dit betekent geen terugtrekking uit Syrië", luidt het. In totaal hebben de VS zo'n 1.000 troepen in het land.

Volgens de functionaris heeft het Pentagon aan de Turken uitgelegd dat een complete invasie een "slecht idee" zou zijn en dat Ankara haar verantwoordelijkheid zal moeten opnemen in geval van een humanitaire crisis of een heropleving van IS.

De demarche van de Amerikaanse president Donald Trump betekent dan ook geen "groen licht" voor een afslachting van de Koerden en Washington zal Ankara economische schade toebrengen indien Turkije de grenzen overschrijdt, klinkt het voorts, zonder verdere uitleg. "De VS bevinden zich niet in de positie (...) om eventuele maatregelen die Turkije neemt met betrekking tot Syrië aan te vechten", aldus de verantwoordelijke.

lees verder onder de foto:

“Snelle terugtrekking speelt Iran en Rusland in de kaart”

In eigen land kreeg Trump van zowel de Democraten als vanuit zijn eigen partij kritiek te verwerken op zijn besluit om Amerikaanse troepen uit Noord-Syrië terug te trekken, waardoor Turkije de controle over de militaire operaties daar kan overnemen. De Republikeinse Meerderheidsleider in de Senaat Mitch McConnell heeft zich inmiddels ook aangesloten bij de kritiek. “Een snelle terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Syrië zou alleen Rusland, Iran en het Assad-regime ten goede komen,” zegt McConnell in een verklaring.

“En het zou het risico vergroten dat IS en andere terroristische groeperingen zich hergroeperen. Ik dring er bij de president op aan Amerikaans leiderschap uit te oefenen om onze multinationale coalitie om IS te verslaan bij elkaar te houden en een belangrijk conflict tussen onze NAVO-bondgenoot Turkije en onze lokale Syrische antiterrorismepartners te voorkomen. Een groot nieuw conflict tussen Turkije en onze partners in Syrië zou het risico lopen de banden van Turkije met de Verenigde Staten te schaden en een groter isolement voor Turkije op het wereldtoneel te veroorzaken.”

lees verder onder de tweet:

My statement on Turkey and U.S. partners in Syria. https://t.co/6ha3zUhSQO Leader McConnell(@ senatemajldr) link

“Belachelijke eindeloze oorlogen”

Eerder verdedigde de Amerikaanse president in een reeks tweets nog de beslissing om troepen terug te trekken uit het noorden van Syrië, waar Turkije op het punt staat binnen te vallen. “Turkije, Europa, Syrië, Iran, Irak, Rusland en de Koerden zullen nu de situatie moeten uitklaren, en wat ze willen doen met de gevangengenomen IS-vechters in hun ‘buurt’”, tweette Trump. “Het is tijd voor ons om ons te onttrekken aan deze belachelijk Eindeloze Oorlogen, waarvan veel ‘stammentwisten’ waren, en om soldaten terug naar huis te brengen. WIJ ZULLEN VECHTEN WAAR HET IN ONS BELANG NODIG IS, EN ENKEL VECHTEN OM TE WINNEN”, blokletterde Trump.