"Bescherm ons tegen veganisten": Franse beenhouwers ontvangen bij minister na nieuw geweld

03 juli 2018

15u45

Bron: AFP, Le Parisien 28 In het Franse Jouy-en-Josas is afgelopen nacht opnieuw een beenhouwerij het slachtoffer geworden van vandalisme. De beenhouwers zijn het geweld beu en vragen politiebescherming. Een delegatie is vandaag ontvangen bij minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb .

Eind juni deed de voorzitter van de federatie Française de la Boucherie, Boucherie-Charcuterie, Traiteurs (CFBCT) in een open brief al een oproep aan de minister van Binnenlandse Zaken om slagers tegen het toenemende gevaar van veganistisch “terrorisme” te beschermen. Maar het geweld lijkt niet te stoppen. Afgelopen nacht was er de aanval in Jouy-en-Josas, en ook in Angers (departement Maine-et-Loires) werd eind juni nog een beenhouwerij gevandaliseerd.

De initiële vraag om bescherming kwam er na een reeks van aanvallen op beenhouwerijen in april. Toen werden in Noord-Frankrijk een zevental beenhouwerijen besmeurd met vals bloed, en het opschrift 'stop au spécisme' werd telkens op de gevel gespoten.

La vitrine d'une boucherie vandalisée par des antispécistes dans la nuit du dimanche 1er au lundi 2 juillet, à Jouy-en-Josas, dans les Yvelines. https://t.co/8Hi8nOoQGi #StopSpécisme pic.twitter.com/tYr9BqtIbj Vegan Corporation(@ Vegan_Corp) link