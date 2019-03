“Beschamend dat jullie president dit moest meemaken”, Trump reageert op Mueller-onderzoek Campagneteam van Trump spande niet samen met Rusland volgens rapport-Mueller Stijn Dangreau

25 maart 2019

07u31

Bron: Belga, AP, New Yorker 2

Amerikaans president Donald Trump schreeuwt zijn onschuld uit nadat zondag officieel bekendraakte dat het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller geen bewijzen heeft gevonden van Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016.

“Geen collusie, geen obstructie, volledig en totaal VRIJGEPLEIT. KEEP America GREAT!”, klonk het triomfantelijk op Twitter. Volgens Trump was het Rusland-onderzoek een beschadigingsoperatie die mislukt is. Vooraleer hij aan boord ging van het regeringsvliegtuig noemde hij het “beschamend” dat een land dit moet meemaken, “dat jullie president dit moest meemaken”.

Maar het rapport-Mueller wil niet zeggen dat Trump zich volledig mag gaan ontspannen. Er lopen nog vier andere onderzoeken tegen hem terwijl de democratische partij al duidelijk heeft laten verstaan het niet bij deze uitkomst te laten.

