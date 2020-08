“Beruchte Belgische crimineel Nordin Benallal in Spanje bij de kraag gevat” kv

25 augustus 2020

19u14 0 Een van de mannen die vrijdagavond in Spanje werd opgepakt op verdenking van ontvoering, is Nordin Benallal, de Marokkaans-Belgische crimineel die in ons land al herhaaldelijk werd veroordeeld voor gewapende en gewelddadige overvallen. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Vrijdagavond werden drie mannen gearresteerd in de Spaanse exclave Ceuta aan de Straat van Gibraltar. Buurtbewoners hadden de politie gebeld nadat een poging tot ontvoering uitmondde in een schietpartij. De politie kwam ter plaatse en zette de achtervolging in. In de kofferbak van de vluchtwagen werd een zwaar toegetakelde 27-jarige man aangetroffen. Volgens Het Nieuwsblad is Nordin Benallal een van de arrestanten.

Benallal, bijgenaamd ‘De Paling’, werd al herhaaldelijk veroordeeld voor gewapende en gewelddadige overvallen. Zo veroordeelde het hof van assisen van Waals-Brabant hem tot 27 jaar cel voor een reeks hold-ups en carjackings. De man ontsnapte ook al vijf keer uit de gevangenis. In 2007 gebruikte hij zelfs een helikopter om uit de gevangenis van Ittre te geraken.



In 2018 werd Benallal onder elektronisch toezicht geplaatst. Volgens Spaanse media droeg hij vrijdag bij zijn arrestatie nog steeds een enkelband.