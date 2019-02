“Bernie Sanders heeft campagnevideo opgenomen” IB

17 februari 2019

04u49

Bron: Politico 0 Bernie Sanders maakt zich klaar voor een tweede gooi naar het presidentschap van de VS. Dat meldt de Amerikaanse site Politico op basis van twee bronnen die zeggen dat de populaire politicus een campagnefilmpje heeft opgenomen waarin hij aankondigt dat hij zich kandidaat stelt voor de verkiezingen van 2020.

Volgens Politico is dit al het ‘zoveelste signaal’ dat de senator zich klaarmaakt voor een tweede poging om de Democratische presidentskandidaat te worden. Een andere indicator dat Sanders zich klaarmaakt voor een nieuwe race, is volgens Politico het feit dat zijn team momenteel mensen interviewt voor “verschillende topposities”.

Eerder verloor Sanders de Democratische voorverkiezingen van Hillary Clinton, die het tijdens de verkiezingen van 2016 opnam tegen de Republikein Donald Trump, die uiteindelijk werd verkozen tot president van de VS.

Het is niet duidelijk wanneer de aankondigingsvideo van Sanders wordt uitgebracht, als dat überhaupt al gebeurt. Het is ook mogelijk dat Sanders enkel een verkennend comité samenstelt en zijn formele kandidatuur pas later officieel bekendmaakt. Dat is de werkwijze die Democrate Elizabeth Warren gevolgd heeft.

De woordvoerster van Sanders, Sarah Ford, onthoudt zich van commentaar.

Vraag om donaties

De door Sanders opgerichte organisatie Our Revolution, houdt zich in elk geval klaar voor een nieuwe kandidatuur en directeur David Duhalde vraagt in een fundraisingsmail alvast om donaties. “We organiseren ons elke dag zodat als en wanneer Bernie zijn aankondiging doet, onze leden er klaar voor zijn en meteen van start kunnen gaan.”