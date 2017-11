"Berichten over nakend ontslag van Tillerson kloppen niet": VS-ministerie van Buitenlandse Zaken LVA

Bron: Belga 0 Getty Images Woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten Heather Nauert De woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, Heather Nauert, heeft de berichten over een nakend ontslag van buitenlandminister Rex Tillerson ontkend. De stafchef van het Witte Huis, John Kelly, zei aan zijn ambtgenoot bij Buitenlandse Zaken, Margaret Peterlin, dat het bericht daarover in de New York Times niet zou kloppen. In het bericht klonk het dat Kelly een plan heeft voorbereid om Tillerson te dumpen.

Tillerson zette de berichten van zich af, zei Nauert. Hij zal de komende weken zoals gepland naar Europa reizen, en onder meer in Brussel de NAVO-buitenlandministers ontmoeten, alsook de 28 buitenlandministers van de EU.



De woordvoerster van het Witte Huis, Sarah Sanders, gaf een ontwijkend antwoord op de vraag of president Donald Trump nog vertrouwen heeft in zijn buitenlandminister. Ze zei dat als de president geen vertrouwen meer had, Tillerson niet meer in functie zou zijn. "In de toekomst zal het er voor hem op aankomen om zijn harde werk als buitenlandminister voort te zetten", zei Sanders.

AFP VS-minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson