“Berg van afval”: toeristen niet meer welkom op Chinees basiskamp op Mount Everest ADN

15 februari 2019

11u29

Bron: BBC 0 China sluit zijn basiskamp op de Mount Everest voor toeristen zonder klimvergunning. De grote meerderheid is tot nader order dus niet meer welkom. De autoriteiten hebben besloten tot die ongewone maatregel om iets te doen aan het grote afvalprobleem ter plaatse.

Hoewel de meeste toeristen de beroemde berg via de zuidelijke kant in Nepal bezoeken, is het aantal bezoekers langs de Chinese kant de laatste jaren gestaag toegenomen. Dat basiskamp, gelegen in Tibet, wordt zelfs steeds populairder. Het is immers toegankelijk voor auto’s, terwijl er om het Nepalese kamp te bereiken een trektocht van bijna twee weken nodig is. In 2015 (de meest recente jaarcijfers, red.) bezochten zeker 40.000 mensen het Chinese kamp.

Afval, afval en nog eens afval

Maar de vele toeristen gaan gepaard met vuiligheid. Véél vuiligheid. Zo leverden drie grote opkuisoperaties in de omgeving afgelopen lente zo maar even 8 ton rommel op. Blikjes, schoenen, tenten, tal van klimuitrustingen, menselijke uitwerpselen, ...



En dus is het voor toeristen vanaf nu verboden om nog boven het Rongbuk-klooster te komen, dat iets lager onder het basiskamp op 5.200 meter hoogte ligt.

Bergbeklimmers die de top willen bereiken en een vergunning hebben, mogen wel nog passeren. Al lieten de autoriteiten vorige maand verstaan dat ook daar inperkingen zijn: het aantal klimvergunningen wordt gelimiteerd tot 300 per jaar.

Het is niet duidelijk hoelang het toeristenverbod van kracht blijft. Deze lente volgen in ieder geval opnieuw grootschalige opruimacties.

Dit jaar zullen daarbij ook pogingen worden ondernomen om de lichamen van overleden bergbeklimmers te verwijderen die zijn bezweken op de ‘dodelijke zone’ boven 8.000 meter. Door de koude, de ijle lucht en de hoogte blijven deze lijken vaak jaren of zelfs decennia op de berg achter.