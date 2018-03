"Benoeming EU-topman doorgestoken kaart" Frans Boogaard

02 maart 2018

06u21

De omstreden benoeming van de Duitse jurist Martin Selmayr tot hoogste ambtenaar van Europa was doorgestoken kaart, volgens goed ingevoerde bronnen in Brussel. Zijn enige tegenkandidate was een eigen medewerkster, de Spaanse Clara Martinez Alberola (54), sinds vandaag kabinetschef van Commissievoorzitter Juncker.

Meerdere bronnen zeggen onafhankelijk van elkaar dat Selmayr (47) de Spaanse juriste inzette als ‘strovrouw’, om te verbloemen dat hij feitelijk de enige kandidaat was om secretaris-generaal van de Europese Commissie te worden. De Duitser, tot voor kort kabinetschef van Juncker, volgde woesndag de Nederlander Alexander Italianer op. Hij werd op 21 februari benoemd tot adjunct-secretaris-generaal en promoveerde nog dezelfde minuut tot secretaris-generaal.

Selmayrgate

Het Europese Parlement besloot gisteren tot een onderzoek naar ‘Selmayrgate’, zoals de Franse krant Libération de zaak noemt. Ook de Brusselse ambtenarenbond vroeg in een pittige brief opheldering aan vice-Commissievoorzitter Oettinger, die verantwoordelijk is voor personeelszaken. De bond heeft grote vragen over de gevolgde procedures. Oettinger hoorde pas op het laatste moment over de snelle promotie van Selmayr, voor de andere Commissarissen kwam die helemaal als een verrassing.

Italianer, die later deze maand 62 wordt, zou al bij zijn benoeming najaar 2015 hebben aangekondigd dat hij rond deze tijd zou opstappen. Commissievoorzitter Juncker hield dat naar eigen zeggen geheim, omdat zijn topambtenaar anders meteen zijn autoriteit kwijt zou zijn geweest. Opmerkelijk: Selmayr bedankte vanmorgen in een brief aan alle medewerkers zijn voorganger uit Nederland, 'die vorige week besloot met pensioen te gaan’.

'Meer dan één'

De Commissie zelf deed eerder deze week aanvankelijk heel schimmig over het aantal gegadigden voor de hoogste ambtelijke post. Het waren er ‘minder dan vier’, aldus een woordvoerder, en even later: ‘Meer dan één’. Pas na een vragenronde van een uur kwam de woordvoerder uit op twee. Maar eigenlijk was het er dus toch maar één, luisterend naar de naam Selmayr, aldus Brusselse bronnen.

Selmayr zelf toonde zich wel meteen, zij het wellicht onbedoeld, de transparantie zelf. Hij liet zich fotograferen op zijn kantoor, met op de wand een uitgebreide lijst met gsm-nummers van Commissarissen en hun kabinetschefs. Nadat die vergissing was opgemerkt, zorgde de Commissie voor een foto met een minder scherpe achtergrond.