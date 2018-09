"Ben je gehackt of zo? Lol" reageerde Jessica op de Facebookpost van haar vader. Enkele uren later was hij er niet meer Joeri Vlemings

26 september 2018

16u00

Bron: BBC 1 De Britse Jessica Hurst (26) kreeg vorig jaar niet alleen de dood van haar amper 56-jarige vader te verwerken, ze kwam er ook achter wáárom hij zelf een einde aan zijn leven had gemaakt. Een deurwaarder had Nigel Hurst gevonden. De man bleek een berg schulden te hebben opgestapeld. En het begon allemaal met een redelijk klein bedrag van een onbetaalde gemeentebelasting.

Woensdag 4 oktober 2017, een zwarte dag voor Jessica Hurst uit het Schotse Glasgow. Tussen haar repetities voor een opera door las de studente aan het conservatorium op de Facebook van haar vader een opvallend bericht: "Slaapwel, zachte wereld". Dat vond ze vreemd. Ze plaatste er zelf een reactie bij: "Ben je gehackt of zo? Lol". Ze dacht er verder niet over na.

Na de repetities, enkele uren later, zag ze een hoop gemiste oproepen van haar moeder en grootmoeder op haar gsm. Toen ze haar moeder aan de lijn kreeg, zei die: "Je papa is niet meer". Jessica voelde haar benen verslappen en stuikte neer op de grond.

Deurwaarder

Het was een deurwaarder die het levenloze lichaam van Nigel Hurst eerder die dag had gevonden in Lindale in het Britse Cumbria. De deurwaarder zou die dag Hurst uit zijn huis komen zetten. Jessica's vader had beneden aan de trap een cynisch briefje voor de deurwaarder gelegd: "Ik ben in de eerste slaapkamer, links, bovenaan de trap".

Ook aan zijn twee dochters liet Nigel Hurst een brief na: "Jess en Sally, dit schrijven breekt mijn hart. Mijn beslissing heeft niks met jullie twee te maken. Ik hou van jullie met heel mijn hart. Maar ik ben al zo lang zo ongelukkig in mijn privéleven dat ik niet meer verder kan. Nu ik ook nog eens op het punt sta mijn huis en mijn zelfrespect te verliezen, heb ik besloten te gaan."

Tumor

Hoe kon het zover komen, vroeg Jessica zich af. Ze deed haar verhaal aan de BBC. Vijftien jaar geleden scheidden haar ouders. Haar vader werd met spoed in het ziekenhuis opgenomen met een niertumor. De artsen gaven hem nog 12 maanden en een kans van amper 15 procent om de kanker te overleven. Maar Nigel Hurst kwam erdoor, weliswaar na een zware en pijnlijke behandeling.

Volgens de scheidingsregeling moest Hurst zijn ex-vrouw 40.000 euro betalen en zijn twee dochters maandelijks elk 225 euro. "Maar ondanks zijn ziekte en de scheiding was papa een enthousiast persoon", zegt Jessica. "Hij had een geweldig gevoel voor humor en kon alles relativeren."

Maar in 2008 betaalde Nigel Hurst een gemeentelijk aanslagbiljet niet. Omdat hij ook daarna in gebreke bleef, maande de South Lakeland District Council hem aan om een jaar op voorhand te betalen. Daardoor had Hurst meteen een rekening van 1.473 pond (1.652 euro) openstaan. Hurst had het financieel erg moeilijk en door de jaren heen groeide zijn schuld alsmaar aan. Tot, in 2014, een bedrag van 9.332 pond (10.465 euro). Inmiddels had hij ook schulden gemaakt bij American Express, HSBC en United Utilities North West. Alles samen: 11.738 pond of 13.163 euro.

Bankroet

De overheid besloot toen om de procedure op te starten om Jessica's vader bankroet te laten verklaren. Dat gebeurde ook effectief op 10 maart 2014. Vanaf dan ging Hursts schuldenberg razendsnel de hoogte in, tot het gigantische bedrag van 72.000 pond of 80.750 euro. De man sprak met niemand over zijn ernstige problemen, zocht geen hulp. "Hij stak zijn kop in het zand", zegt Jessica. "Hij legde de aanmaningsbrieven opzij en probeerde een normaal leven te leiden".

Jessica zelf ging wél op zoek naar steun. Bleek dat het geval van haar vader erg ongewoon was. "Heeft u wel de juiste sommen bij de hand?" kreeg ze te horen. Jessica schakelde een lokale politicus in en uiteindelijk werd de zaak van haar vader herbekeken.

Afdingen

De schulden werden eerst verlaagd tot 35.869 pond (40.235 euro), daarna zelfs tot 25.100 pond (28.155 euro). "Alsof er afgedongen werd", zegt ze. "Hadden ze maar met mijn vader onderhandeld, dan zou hij vandaag misschien nog leven."

Het bedrag van 28.155 euro blijft wel onbetaalbaar voor Jessica, die nog studeert aan het Koninklijk Conservatorium in Schotland, en haar werkloze zus Sally (20). Waarschijnlijk zullen de zussen het ouderlijke huis, waarin ze samen op groeiden, toch moeten verkopen.

Kop in het zand

Jessica blijft vandaag vooral met de vraag zitten waarom de overheid erop aanstuurde haar vader failliet te laten verklaren. "Er waren andere opties", beweert ze. Ze vindt dat ze op z'n minst eens met haar vader hadden kunnen spreken, toen hij als trouwe belastingbetaler plots niet meer betaalde. "Dan is er iets mis en zouden ze toch contact met hem moeten opnemen."

Michael Fisher, manager bij de South Lakeland District Council, zegt aan de BBC dat ze de beslissing om Nigel Hurst failliet te willen laten verklaren vandaag betreuren, in het licht van het totaalplaatje. Hij roept ook elke schuldenaar op om zo snel mogelijk in contact te treden met de schuldeiser. "Hoe sneller, hoe makkelijker de oplossing", aldus Fischer. "Je kop in het zand steken is nooit een oplossing".

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis telefoonnummer 1813 of via de website www.zelfmoord1813.be.